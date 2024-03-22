بلينكن يصل إسرائيل لإجراء محادثات مع نتنياهو

MENAFN - Al Wakeel News)قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن وزيرالخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وصل إلى إسرائيل لإجراء محادثات يتوقع أن يغلب عليها التوتر مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.



والخميس، وصل بلينكن إلى القاهرة، قادما من السعودية، ضمن جولته السادسة بالمنطقة منذ حرب غزة، والتي يختتمها اليوم الجمعة في إسرائيل.



وتتزامن جولة بلينكن في المنطقة مع انطلاق مفاوضات جديدة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة للمساعدة في التوصل لاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

