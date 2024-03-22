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وزير مالية الإحتلال يصادق على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن

3/22/2024 5:07:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صادق على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن واعتبارها أراضي دولة وفقا لما نقلت شبكة الجزيرة .
ويمثل غور الأردن 30% من الضفة الغربية، وهو يضم نصف أراضيها الصالحة للزراعة.

ويربط هذا القطاع الضيق البالغ طوله 105 كيلومترات الضفة الغربية بالأردن، وهو أخفض نقطة على سطح الأرض، ويضم البحر الميت الذي ينخفض بمقدار 790 مترا عن سطح الأرض، ويعيش في هذه المنطقة 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن .

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