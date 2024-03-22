وزير مالية الإحتلال يصادق على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صادق على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن واعتبارها أراضي دولة وفقا لما نقلت شبكة الجزيرة .
ويمثل غور الأردن 30% من الضفة الغربية، وهو يضم نصف أراضيها الصالحة للزراعة.
ويربط هذا القطاع الضيق البالغ طوله 105 كيلومترات الضفة الغربية بالأردن، وهو أخفض نقطة على سطح الأرض، ويضم البحر الميت الذي ينخفض بمقدار 790 مترا عن سطح الأرض، ويعيش في هذه المنطقة 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن .
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