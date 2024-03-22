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استشهاد فلسطيني بعد إصابته 4 جنود إسرائيليين

3/22/2024 5:07:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني بعد أن أصاب 4 جنود بجروح وإطلاقه النار على حافلة مستوطنين في الضفة الغربية، وذلك حسب إفادة القناة 12 الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية منذ قليل بإصابة 4 جنود بجروح في اشتباكات مع مقاوم فلسطيني هاجم حافلة مستوطنين غرب رام الله.

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