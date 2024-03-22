استشهاد فلسطيني بعد إصابته 4 جنود إسرائيليين

استشهاد فلسطيني بعد إصابته 4 جنود إسرائيليين
التاريخ
3/22/2024 5:07:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد فلسطيني بعد أن أصاب 4 جنود بجروح وإطلاقه النار على حافلة مستوطنين في الضفة الغربية، وذلك حسب إفادة القناة 12 الإسرائيلية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية منذ قليل بإصابة 4 جنود بجروح في اشتباكات مع مقاوم فلسطيني هاجم حافلة مستوطنين غرب رام الله.
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