استشهاد 3 مرضى داخل مجمع الشفاء بسبب الحصار
التاريخ
3/22/2024 5:07:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 مرضى داخل مجمع الشفاء بسبب الحصار ومنع قوات الاحتلال وصول الأدوية إلى المجمع في غزة.
كما أوضح أن قوات الاحتلال تقوم بنسف وحرق عدد من المنازل في الجهة الشمالية من محيط مجمع الشفاء.
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