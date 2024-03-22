Friday, 22 March 2024 12:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

3/22/2024 4:30:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 3 (كونا) --

الثاني والعشرون من مارس
-----------------------

2017 - وزارة التربية تفتتح أكاديمية الموهبة للبنين لاستقطاب أبناء الكويت والخليج والعرب من الموهوبين علميا حيث ضمت 115 طالبا من فصول الموهبة والابداع في المناطق التعليمية كافة.
2021 – مجلس الوزراء يقرر تعديل موعد حظر التجول في البلاد ليصبح من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي والسماح لخدمة التوصيل للمطاعم والمقاهي من الساعة السادسة مساء حتى الساعة العاشرة مساء.
2021 – مجلس الوزراء يوافق على استثناء الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية من الحجر المؤسسي المقرر على القادمين إلى البلاد شريطة تقديمهم شهادة تثبت التقيد بالجامعات أو المعاهد أو المدارس وانتظامهم بالدراسة بها.
2021 – مجلس الوزراء يقرر اعفاء القادمين إلى البلاد ممن تلقى اللقاح المعتمد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) من الحجر المؤسسي وفق شروط وتطبيق الحجر المنزلي لمدة سبعة أيام في حالة اجراء فحص الفيروس في اليوم السابع من الوصول.
2022 - سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يدشن التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية بمصفاة ميناء عبدالله.
2023 - مستشفى جابر يجري عملية للمرة الأولى بالكويت لأعصاب منطقة الظهر لدى أحد الأطفال لتخفيف أعراض الشد العضلي ومساعدته على الحركة.(النهاية)




MENAFN22032024000071011013ID1108009522

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث