حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 3 (كونا) --
الثاني والعشرون من مارس
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2017 - وزارة التربية تفتتح أكاديمية الموهبة للبنين لاستقطاب أبناء الكويت والخليج والعرب من الموهوبين علميا حيث ضمت 115 طالبا من فصول الموهبة والابداع في المناطق التعليمية كافة.
2021 – مجلس الوزراء يقرر تعديل موعد حظر التجول في البلاد ليصبح من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي والسماح لخدمة التوصيل للمطاعم والمقاهي من الساعة السادسة مساء حتى الساعة العاشرة مساء.
2021 – مجلس الوزراء يوافق على استثناء الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية من الحجر المؤسسي المقرر على القادمين إلى البلاد شريطة تقديمهم شهادة تثبت التقيد بالجامعات أو المعاهد أو المدارس وانتظامهم بالدراسة بها.
2021 – مجلس الوزراء يقرر اعفاء القادمين إلى البلاد ممن تلقى اللقاح المعتمد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) من الحجر المؤسسي وفق شروط وتطبيق الحجر المنزلي لمدة سبعة أيام في حالة اجراء فحص الفيروس في اليوم السابع من الوصول.
2022 - سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يدشن التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية بمصفاة ميناء عبدالله.
2023 - مستشفى جابر يجري عملية للمرة الأولى بالكويت لأعصاب منطقة الظهر لدى أحد الأطفال لتخفيف أعراض الشد العضلي ومساعدته على الحركة.(النهاية)
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