سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر مدينة جدة بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 3 (كونا) -- غادر سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء مدينة جدة اليوم بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأعرب سموه في تصريح صحفي قبيل مغادرته عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بهما متمنيا للمملكة دوام الاستقرار والازدهار.(النهاية)
خ د ع
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