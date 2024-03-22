رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الارهابي بمدينة قندهار الافغانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 3 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان وأسفر عن وقوع ضحايا.
وجددت الرابطة في بيان لها مساء أمس الخميس التأكيد على رفضها وتنديدها بالعنف والإرهاب والتطرف بكل صوره ومسبباته.
وأكدت الرابطة التضامن التام مع أفغانستان وشعبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة شعبها معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين وللشعب الأفغاني.
وقتل ثلاثة اشخاص واصيب 12 آخرون بجروح مختلفة جراء تفجير انتحاري وقع امس الخميس خارج بنك بمدينة قندهار.(النهاية)
ف ن / ش م ع
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