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رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الارهابي بمدينة قندهار الافغانية

3/22/2024 4:30:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 3 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان وأسفر عن وقوع ضحايا.
وجددت الرابطة في بيان لها مساء أمس الخميس التأكيد على رفضها وتنديدها بالعنف والإرهاب والتطرف بكل صوره ومسبباته.
وأكدت الرابطة التضامن التام مع أفغانستان وشعبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة شعبها معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين وللشعب الأفغاني.
وقتل ثلاثة اشخاص واصيب 12 آخرون بجروح مختلفة جراء تفجير انتحاري وقع امس الخميس خارج بنك بمدينة قندهار.(النهاية)

ف ن / ش م ع



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