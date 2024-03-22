(سنتكوم): دمرنا زورقا مسيرا وصاروخين باليستيين لميليشيا (الحوثي) في البحر الاحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 3 (كونا) -- ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قوات التحالف دمرت زورقا مسيرا وصاروخين باليستيين لميليشيا (الحوثي) في البحر الاحمر.
وأضافت (سنتكوم) في بيان مساء أمس الخميس أنه "في ال21 من مارس بين الساعة 50ر8 و40ر11 صباحا (بتوقيت صنعاء) استطاعت طائرة تابعة للتحالف تدمير زورق مسير أطلقته ميليشيا (الحوثي) من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".
وتابعت أنه "ضمن نفس الإطار الزمني تمكنت قوات التحالف من تدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما ميليشيا (الحوثي) في اجراء للدفاع عن النفس".
وأوضحت القيادة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو التحالف".
ولفتت القيادة إلى أن "هذه الضربات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وكانت الخارجية الأمريكية دانت في وقت سابق استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا (الحوثي) خصوصا السفن التي تحمل مساعدات إنسانية.
وأعلنت الولايات المتحدة في ال17 من يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) في اليمن على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج (عدن) والقوات المتمركزة في المنطقة.(النهاية)
ا م م / ف ل ا
MENAFN22032024000071011013ID1108009519
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.