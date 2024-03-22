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(سنتكوم): دمرنا زورقا مسيرا وصاروخين باليستيين لميليشيا (الحوثي) في البحر الاحمر

3/22/2024 4:30:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 3 (كونا) -- ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قوات التحالف دمرت زورقا مسيرا وصاروخين باليستيين لميليشيا (الحوثي) في البحر الاحمر.
وأضافت (سنتكوم) في بيان مساء أمس الخميس أنه "في ال21 من مارس بين الساعة 50ر8 و40ر11 صباحا (بتوقيت صنعاء) استطاعت طائرة تابعة للتحالف تدمير زورق مسير أطلقته ميليشيا (الحوثي) من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".
وتابعت أنه "ضمن نفس الإطار الزمني تمكنت قوات التحالف من تدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما ميليشيا (الحوثي) في اجراء للدفاع عن النفس".
وأوضحت القيادة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو التحالف".
ولفتت القيادة إلى أن "هذه الضربات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وكانت الخارجية الأمريكية دانت في وقت سابق استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا (الحوثي) خصوصا السفن التي تحمل مساعدات إنسانية.
وأعلنت الولايات المتحدة في ال17 من يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) في اليمن على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج (عدن) والقوات المتمركزة في المنطقة.(النهاية)

ا م م / ف ل ا




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