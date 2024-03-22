زعماء الاتحاد الأوروبي يعطون الضوء الأخضر لبدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك للتكتل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 22 - 3 (كونا) -- اعطى زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل والتي لن تبدأ إلا بعد تنفيذها مزيدا من الإصلاحات على صعيد مسائل مثل الإصلاح القضائي ومعالجة الفساد.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في مؤتمر صحفي مشترك مساء امس الخميس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب اختتام اليوم الاول من قمة الاتحاد الاوروبي ببروكسل إن "القادة اتفقوا على فتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك بعد ان لاحضوا التقدم الذي احرزته خلال العام الماضي مقارنة بما يزيد على عقد من الزمن بشكل يتوافق تماما مع السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي".
وأضاف أن "هذا التقدم شمل القوانين وإدارة الهجرة والحوار والمصالحة" معربا عن أمله أن يؤدي هذا القرار الذي وصفه بالتاريخي إلى مزيد من التقدم.
وحول الوضع في غزة قال ميشيل إن "القادة اجمعوا على الحاجة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتوفير المساعدة الإنسانية".
وأشار إلى أن "غزة على حافة المجاعة وتعيش وضعا إنسانيا كارثيا" مشددا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى غزة عبر جميع الطرق.
وحدد ميشيل احتياجات غزة ب 500 شاحنة أو ما يعادلها يوميا برا وجوا وبحرا لافتا إلى أن المجلس الاوروبي وافق على وجه التحديد على الممر البحري من قبرص إلى غزة لتوصيل كميات إضافية.
وحث حكومة الكيان الاسرائيلي المحتل على عدم القيام بعملية برية في (رفح) مجددا التأكيد على التزام القادة الاوروبيين الراسخ بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين.
وحول الملف الاوكراني قال ميشيل إن "القادة الاوروبيين ايدوا اقتراحا باستخدام الإيرادات من الأصول الروسية المجمدة في تمويل شراء المعدات العسكرية لأوكرانيا".
اما بالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي ما فتئ يفرضها الاتحاد الاوروبي علي روسيا منذ اطلاق حربها ضد اوكرانيا فقال ميشيل إن "هناك مقترحا تم اعداده يهدف لزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الروسية والبيلاروسية من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة منها الامر الذي سيمنع الحبوب الروسية من زعزعة استقرار سوق الاتحاد الأوروبي من هذه المنتجات".
وأضاف أن "هذا الامر سيمنع روسيا من استخدام عائدات تصدير هذه السلع إلى الاتحاد الأوروبي وسيضمن عدم دخول الصادرات الروسية غير القانونية من الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى سوق الاتحاد الأوروبي".
ويعتزم زعماء الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اليوم الاخير لقمتهم اليوم الجمعة بحث ملفي الهجرة والمخاوف الاقتصادية للتكتل.(النهاية)
ح ت ص / م خ
MENAFN22032024000071011013ID1108009518
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