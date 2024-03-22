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زعماء الاتحاد الأوروبي يعطون الضوء الأخضر لبدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك للتكتل

3/22/2024 4:30:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 22 - 3 (كونا) -- اعطى زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل والتي لن تبدأ إلا بعد تنفيذها مزيدا من الإصلاحات على صعيد مسائل مثل الإصلاح القضائي ومعالجة الفساد.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في مؤتمر صحفي مشترك مساء امس الخميس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب اختتام اليوم الاول من قمة الاتحاد الاوروبي ببروكسل إن "القادة اتفقوا على فتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك بعد ان لاحضوا التقدم الذي احرزته خلال العام الماضي مقارنة بما يزيد على عقد من الزمن بشكل يتوافق تماما مع السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي".
وأضاف أن "هذا التقدم شمل القوانين وإدارة الهجرة والحوار والمصالحة" معربا عن أمله أن يؤدي هذا القرار الذي وصفه بالتاريخي إلى مزيد من التقدم.
وحول الوضع في غزة قال ميشيل إن "القادة اجمعوا على الحاجة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتوفير المساعدة الإنسانية".
وأشار إلى أن "غزة على حافة المجاعة وتعيش وضعا إنسانيا كارثيا" مشددا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى غزة عبر جميع الطرق.
وحدد ميشيل احتياجات غزة ب 500 شاحنة أو ما يعادلها يوميا برا وجوا وبحرا لافتا إلى أن المجلس الاوروبي وافق على وجه التحديد على الممر البحري من قبرص إلى غزة لتوصيل كميات إضافية.
وحث حكومة الكيان الاسرائيلي المحتل على عدم القيام بعملية برية في (رفح) مجددا التأكيد على التزام القادة الاوروبيين الراسخ بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين.
وحول الملف الاوكراني قال ميشيل إن "القادة الاوروبيين ايدوا اقتراحا باستخدام الإيرادات من الأصول الروسية المجمدة في تمويل شراء المعدات العسكرية لأوكرانيا".
اما بالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي ما فتئ يفرضها الاتحاد الاوروبي علي روسيا منذ اطلاق حربها ضد اوكرانيا فقال ميشيل إن "هناك مقترحا تم اعداده يهدف لزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الروسية والبيلاروسية من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة منها الامر الذي سيمنع الحبوب الروسية من زعزعة استقرار سوق الاتحاد الأوروبي من هذه المنتجات".
وأضاف أن "هذا الامر سيمنع روسيا من استخدام عائدات تصدير هذه السلع إلى الاتحاد الأوروبي وسيضمن عدم دخول الصادرات الروسية غير القانونية من الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى سوق الاتحاد الأوروبي".
ويعتزم زعماء الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اليوم الاخير لقمتهم اليوم الجمعة بحث ملفي الهجرة والمخاوف الاقتصادية للتكتل.(النهاية)

ح ت ص / م خ




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