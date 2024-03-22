البرلمان العربي يشيد بدور الجامعة العربية بتعزيز آليات العمل العربي المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 22 آذار (بترا)- ثمن البرلمان العربي الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية لدعم وتعزيز آليات العمل العربي المشترك، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات متشابكة وآزمات مستمرة.
وقال رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان بمناسبة حلول الذكرى الـ79 لتأسيس جامعة الدول العربية، والذي يوافق 22 آذار من كل عام، إن جامعة الدول العربية لا تدخر جهدا من أجل تعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية، وتوحيد الصف العربي.
وأشاد العسومي بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة، من أجل تعزيز دور الجامعة في تلبية تطلعات الشعب العربي الكبير في تحقيق التكامل العربي المنشود في كافة المجالات، من خلال المنظمات المتخصصة التابعة للجامعة.
وأكد أن جامعة الدول العربية صرح عربي تاريخي ساهم بشكل حثيث على مدار العقود الماضية وما تزال من أجل لم الشمل العربي، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية هي الأقدم تاريخيا بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وأثبتت قدرتها على الصمود رغم الكثير من التحديات التي واجهتها.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
22/03/2024 11:13:56
MENAFN22032024000117011021ID1108009516
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