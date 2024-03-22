البرلمان العربي يشيد بدور الجامعة العربية بتعزيز آليات العمل العربي المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 22 آذار (بترا)- ثمن البرلمان العربي الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية لدعم وتعزيز آليات العمل العربي المشترك، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات متشابكة وآزمات مستمرة.

وقال رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان بمناسبة حلول الذكرى الـ79 لتأسيس جامعة الدول العربية، والذي يوافق 22 آذار من كل عام، إن جامعة الدول العربية لا تدخر جهدا من أجل تعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية، وتوحيد الصف العربي.

وأشاد العسومي بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة، من أجل تعزيز دور الجامعة في تلبية تطلعات الشعب العربي الكبير في تحقيق التكامل العربي المنشود في كافة المجالات، من خلال المنظمات المتخصصة التابعة للجامعة.

وأكد أن جامعة الدول العربية صرح عربي تاريخي ساهم بشكل حثيث على مدار العقود الماضية وما تزال من أجل لم الشمل العربي، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية هي الأقدم تاريخيا بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وأثبتت قدرتها على الصمود رغم الكثير من التحديات التي واجهتها.

--(بترا)

ن ا/م ق/أس

22/03/2024 11:13:56

