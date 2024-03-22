الذهب يتراجع ولكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 آذار (بترا)- تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط ارتفاع للدولار الأميركي، ولكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع في 5 أسابيع بعد تلقيها دعماً من إبقاء الفدرالي الأميركي على توقعاته لخفض معدلات الفائدة خلال العام الجاري.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2172.72 دولار للأونصة، ولكنه ارتفع 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

هذا وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للمعدن الأصفر بـ 0.5 بالمئة إلى 2174.30 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 902.15 دولار، وهوى البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 988.67 دولار.

هذا وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

22/03/2024 10:39:46