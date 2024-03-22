انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم وأجواء باردة في أغلب المناطق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 آذار (بترا)- تتأثر المملكة اليوم الجمعة بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الأحد، باردة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر بشكل خاص على المناطق الشرقية، ويتوقع هطول زخات من المطر في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويوم الاثنين، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4، وفي مرتفعات الشراة 12 - 3، وفي مناطق البادية 18 - 3، وفي مناطق السهول 14 - 6، وفي الأغوار الشمالية 22 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 12، وفي البحر الميت 24 - 11، وفي خليج العقبة 25 - 12 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

22/03/2024 08:05:02