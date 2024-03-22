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عمل جديد من صناع لعبة العروش.. هل يحصد النجاح نفسه؟

3/22/2024 4:28:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يقترب أخيرا موعد عرض مسلسل "مشكلة الأجسام الثلاثة" (Body Problem 3)، وهو العمل الذي طال انتظاره من المخرجين ديفيد بينيوف ودي بي وايس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه عملهما الأشهر "لعبة العروش" (Game Of thrones)، إذ ينتظر أن يبدأ عرض عملهما الجديد على شبكة "نتفليكس".
وتأتي باكورة هذا التعاون في مسلسل "مشكلة الأجسام الثلاثة"، وهو العمل المستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه، من أشهر أعمال الخيال العلمي في الأدب الصيني، للكاتب ليو سيشين. ونشرت للمرة الأولى العام 2008، وترجمت إلى الإنجليزية العام 2014 لتحقق نجاحا استثنائيا، وتحصل على جائزة هوغو لأفضل رواية مترجمة في العام 2015. وقد سبق أن صور عمل آخر مستوحى من الرواية منذ عامين للمخرج الصيني فانفان تشانغ.
ولا يقتصر فريق العمل على بينيوف ووايس فقط، لكنه يمتد ليشمل المخرج ريان جونسون وشريكه المنتج رام بيرغمان، اللذين سبق أن عملا على فيلم "أخرجوا السكاكين" (Knives Out) وكذلك ألكسندر مخرج فيلم "دم حقيقي" (True blood).
الأحداث
تعد الرواية جزءا من ثلاثية من أكثر سلاسل الخيال العلمي طموحا على المستوى الزمني، إذ تمتد أحداثها منذ الثورة الثقافية في الصين في ستينيات القرن الماضي. نتابع عالمة شابة، تشهد مقتل والدها في أثناء أحداث الثورة الثقافية، وتنفى للعمل في منشأة بحثية نائية ومعزولة، في أثناء قيامها بأبحاثها تتمكن من الاتصال مع كائنات فضائية معادية تعرف باسم "تريسولارانز" تعيش في عالم قاس يدور حول 3 نجوم في نمط لا يمكن التنبؤ به، وتخطط للاستيلاء على كوكب الأرض.
يحذرها أحد سكان هذا العالم من تسبب رسائلها في تمكنهم من تحديد موقع الأرض بدقة، لكنها تتخذ قرارها، يأسا من الجنس البشري بعد كل ما واجهته، وهو قرار يتردد صداه حتى اليوم.
تستغرق رحلة وصول "التريسولارانز" لكوكب الأرض نحو 450 عاما، وعلى الأرض تتشكل معسكرات مختلفة التوجهات بين الترحيب بالكائنات الفضائية ومساعدتها على القضاء على العالم الفاسد، أو محاربتها، أو حتى مساعدتها والتضحية في مقابل حياة أحفادها.
وفي المقابل، يجتمع 5 من العلماء البارزين لمواجهة هذا التهديد تحت قيادة ضابط مخابرات غامض، وتنتقل الرواية في السرد زمنيا بين الماضي والحاضر والمستقبل.
كما تستكشف الرواية بعض الحقائق المرعبة حول تأثيرات الثورة الثقافية الصينية سواء المباشرة أو طويلة الأجل على المستقبل، وكيف يمكن أن تساعد على تشكيل قرارات البشر في مواجهة غزو فضائي.
بين المسلسل والرواية
تبدو فكرة اقتباس الرواية مقلقة، خاصة أنها ليست مجرد رواية خيال علمي بسيطة البنية، لكنها من الروايات المعقدة والمتجذرة في الهوية الصينية، لكن في المقابل ينقل المسلسل الأحداث إلى مستوى دولي، بين كل من المملكة المتحدة والصين وبنما والولايات المتحدة، كما يغير في الترتيب الزمني للنص الأصلي.
وهو ما دفع محبي الرواية للإعراب عن قلقهم بشأن هذا الاقتباس، إلا أن مؤلف الرواية عقد اجتماعا عبر منصة "زوم" مع فريق عمل المسلسل لمناقشة التغييرات التي قاموا بها على النص الأصلي، معلنا عن ارتياحه لها وإعجابه بعملهما السابق "لعبة العروش"، حيث يحاول فريق المسلسل نقل التجربة من الرواية إلى الشاشة، وهو ما لا يعني بالضرورة نقل تفاصيلها الدقيقة.
وبعيدا عن حبكة الرواية، سيسعد محبو ملحمة "لعبة العروش" بوجود عديد من الوجوه المألوفة لهم، مثل جون برادلي (سامويل تارلي في لعبة العروش) وليام كانينغهام (سير دافوس في لعبة العروش) وكذلك جوناثان برايس (هاي سبارو في لعبة العروش)، إضافة إلى جيس هونغ، وبينيديكت وونغ، وإيزا غونزاليس، وجوفان أديبو، وأليكس شارب. أما الموسيقا فيقدمها الملحن رامين جوادي الحائز جائزة إيمي، الذي عرفناه أيضا عبر الموسيقا الملحمية لمسلسل لعبة العروش. ويطرح المسلسل على مشاهديه أسئلة صعبة حول مستقبل الجنس البشري، ماذا لو أتيحت الفرصة للقضاء على هذا العالم الفاسد؟ أي قرار نتخذه؟ أسئلة صعبة، فهل يتمكن فريق العمل من إيجاد إجابات لها؟.-(الجزيرة نت)

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