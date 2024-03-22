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سوريا: قتلى وجرحى في هجوم لـداعش على جامعي الكمأة

3/22/2024 4:28:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحوّل موسم جمع الكمأة في سوريا إلى موسم لحصاد الأرواح في عدد من المحافظات السورية، بعد تسجيل سقوط عدد غير قليل من القتلى للعام السادس على التوالي، نتيجة انفجار ألغام أو هجمات من خلايا تنظيم "داعش" على تجمعات المدنيين، الذين يعملون في جمع الكمأة، بحثاً عن قُوتهم اليومي.

وقُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب آخرون بجروح، يوم أمس الخميس، مع أنباء عن فقدان عدد آخر من المدنيين من جامعي الكمأة في منطقة الحمة في بادية ريف الرقة الشرقي، وبعد أقل من أسبوع على حادثة مقتل طفل و11 امرأة، وإصابة آخرين.


وأكد مصدر محلي للميادين نت أنّ "ثلاثة مدنيين قُتلوا، وأصيب وفُقد عدد آخر، بعد تعرضهم لكمين خلال جمع الكمأة في بادية الرقة الشرقية، وجميعهم من أبناء قرية المغلة في ريف الرقة"، مشيراً إلى أنّ "المجموعة المسلحة، التي يُعتقد أنها من خلايا تنظيم داعش، قامت بمحاصرة الأهالي وإطلاق الرصاص المباشر عليهم، الأمر الذي أدّى إلى وقوع قتلى ومصابين".


وفي وقت سابق، قُتِل نحو 90 شخصاً وأُصيب آخرون في هجمات وانفجارات لألغام وعبوات ناسفة من بقايا خلايا "داعش" في هجمات متفرقة في وادي الرقة ودير الزور وحماة وحمص.


ويُقبل الأهالي في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل على قطاف الكمأة وجمعها بسبب وفرتها في موسم الأمطار، وارتفاع سعرها الذي وصل في بداية الموسم إلى أكثر من 500 ألف ليرة سورية (أكثر من 35 دولاراً)، قبل أن ينخفض إلى أسعار تتراوح بين 250 ألف ليرة سورية و50 ألف ليرة سورية حالياً، وهو ما يدفع الأهالي إلى المخاطرة بحياتهم في قطافها للحصول على أكبر كمية ممكنة وبيعها في الأسواق.


وتنتشر مجموعات من مسلحي "داعش" في المناطق الوعرة في عمق البادية السورية، وتقوم باعتداءات متكرّرة على المواطنين والتجمّعات السكنية على أطراف البادية، ولاسيما خلال موسم جمع "الكمأة"، الأمر الذي يؤدي إلى مقتل وجرح عدد منهم.

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