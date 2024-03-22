بلينكن: أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستكون خطأ كبيرا

بلينكن: أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستكون خطأ كبيرا
التاريخ
3/22/2024 4:28:10 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوتي بلينكن، مساء الخميس، إن قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة المدمر، سيكون "خطأ" كبيرا، بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية وواشنطن بوست.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أن العملية البرية لاجتياح رفح التي تهدد بها إسرائيل"ليست ضرورية"، مشيرا إلى أن"هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس" في تلك المنطقة.
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