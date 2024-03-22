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بلينكن: أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستكون خطأ كبيرا

3/22/2024 4:28:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوتي بلينكن، مساء الخميس، إن قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة المدمر، سيكون "خطأ" كبيرا، بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية وواشنطن بوست.


وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أن العملية البرية لاجتياح رفح التي تهدد بها إسرائيل"ليست ضرورية"، مشيرا إلى أن"هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس" في تلك المنطقة.

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