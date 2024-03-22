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للشعور بالشبع.. 6 نصائح اتبعها في رمضان

3/22/2024 4:28:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يواجه بعض الأشخاص صعوبة كبيرة في السيطرة على شهيتهم خلال شهر رمضان المبارك، رغم سهولة الشعور بالشبع عن طريق اتباع مجموعة من الإرشادات.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، نصائح للشعور بالشبع في رمضان، وفقًا "Times of india".


نصائح للشعور بالشبع في رمضان:

1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف
يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية في وجبتي الإفطار والسحور، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، لأنها تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.


2- تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات
لا بد أن تحتوي وجبتا الإفطار والسحور على الأطعمة الغنية بالبروتينات، مثل البيض واللحوم قليل الدسم والزبادي والدواجن منزوعة الجلد والبقوليات، لأنها تساهم في كبح الشهية.


3- شرب الماء
من الضروري شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة التي تفصل بين وجبتي الإفطار والسحور، لأنه يساعد على تقليل الشعور بالجوع، بالإضافة إلى قدرته على ترطيب الجسم.


4- تقليل السكريات
تزيد الحلويات والمشروبات الرمضانية من الشعور بالجوع، ويرجع السبب إلى الاضطراب الذي تلحقه السكريات بمستويات الجلوكوز بالدم، حيث ترتفع بشكل حاد، ثم تنخفض سريعًا.


5- مضغ العلكة
في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن مضغ العلكة من الطرق التي تساعد على زيادة الشعور بالشبع، بشرط أن تكون خالية من السكر.


6- ممارسة تقنيات التأمل والاسترخاء
تلعب تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق، دورًا كبيرًا في التخفيف من حدة التوتر الذي يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع.

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