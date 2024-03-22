للشعور بالشبع.. 6 نصائح اتبعها في رمضان

MENAFN - Alghad Newspaper)يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، نصائح للشعور بالشبع في رمضان، وفقًا "Times of india".



نصائح للشعور بالشبع في رمضان:

1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية في وجبتي الإفطار والسحور، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، لأنها تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.



2- تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات

لا بد أن تحتوي وجبتا الإفطار والسحور على الأطعمة الغنية بالبروتينات، مثل البيض واللحوم قليل الدسم والزبادي والدواجن منزوعة الجلد والبقوليات، لأنها تساهم في كبح الشهية.



3- شرب الماء

من الضروري شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة التي تفصل بين وجبتي الإفطار والسحور، لأنه يساعد على تقليل الشعور بالجوع، بالإضافة إلى قدرته على ترطيب الجسم.



4- تقليل السكريات

تزيد الحلويات والمشروبات الرمضانية من الشعور بالجوع، ويرجع السبب إلى الاضطراب الذي تلحقه السكريات بمستويات الجلوكوز بالدم، حيث ترتفع بشكل حاد، ثم تنخفض سريعًا.



5- مضغ العلكة

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن مضغ العلكة من الطرق التي تساعد على زيادة الشعور بالشبع، بشرط أن تكون خالية من السكر.



6- ممارسة تقنيات التأمل والاسترخاء

تلعب تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق، دورًا كبيرًا في التخفيف من حدة التوتر الذي يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع.

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