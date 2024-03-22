لهذه الأسباب.. بريطانيا بحاجة للمهاجرين حتى عام 2100

ووجدت الدراسة العالمية، بحسب صحيفة Express، أنَّ معدلات المواليد "انخفضت" في جميع الدول الغربية الكبرى منذ عام 1950، وتوقعت أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2100؛ ما سيقود إلى "تغير اجتماعي مذهل".



بريطانيا بحاجة للمهاجرين

وخلصت الدراسة إلى أنَّ الحفاظ على الخدمات العامة والنمو الاقتصادي لن يترك أمام المجتمعات ذات الدخل المرتفع، بما في ذلك المملكة المتحدة، خياراً سوى الاعتماد على تدفق المهاجرين من البلدان الفقيرة في أفريقيا ذات معدلات المواليد الأعلى.



وقالت إنَّ تبني سياسات "مناصرة للولادة"، مثل رعاية الأطفال المجانية، يمكن أن يوفر "دفعة صغيرة" لعدد الأطفال المولودين، لكن هذا النهج لن يكون كافياً للحفاظ على السكان؛ ما يعني أنَّ "الهجرة المفتوحة ستصير ضرورية".



وفي الدراسة، عكف فريقٌ من الباحثين الدوليين بقيادة جامعة واشنطن على فحص بيانات من 204 دول تُظهِر اتجاهات متغيرة في معدلات الخصوبة، أي متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم النساء في حياتهن. وللحفاظ على عدد السكان الحالي دون الهجرة، يجب أن تظل معدلات المواليد عند "معدل الإحلال" وهو 2.1 طفل لكل امرأة.



وانخفض معدل الخصوبة في المملكة المتحدة من 2.19 في عام 1950 إلى 1.85 في عام 1980 و1.49 في عام 2021، وهو أحد أدنى المعدلات في أوروبا الغربية. وتتوقع الدراسة أن يستمر هذا الانخفاض، وصولاً إلى 1.38 في عام 2050 و1.3 في عام 2100؛ ما يشكل "تحديات هائلة" في كيفية رعاية السكان المسنين ودفع تكاليفهم الاقتصادية.



وقد انعكس هذا الانخفاض "المثير" في معدلات المواليد في جميع أنحاء العالم، حيث أدى تحسن التعليم ووسائل منع الحمل إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال مقارنة بأي وقت مضى. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تشهد 3 من كل 4 بلدان انكماشاً في عدد السكان.



أزمة اقتصادية تهدد بريطانيا

وقالت الدكتورة ناتاليا بهاتاشارجي، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إنَّ تناقص عدد السكان في سن العمل في الدول الغربية من شأنه خلق "منافسة شرسة على المهاجرين للحفاظ على النمو الاقتصادي"، وأضافت: "تبعات هذه الاتجاهات المستقبلية في معدلات الخصوبة والمواليد الأحياء هائلة؛ إذ ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتوازن القوى الدولي بالكامل، وستستلزم إعادة تنظيم المجتمعات".



وفي السنوات الأخيرة، أطلق العديد من القادة السياسيين ناقوس الخطر بشأن انخفاض معدلات المواليد، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى اليمين الشعبوي، بما في ذلك رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والزعيم المجري فيكتور أوربان.

وفي المملكة المتحدة، قادت النائبة عن حزب المحافظين ميريام كيتس دعوات لسياسات مؤيدة لتحسين معدل المواليد، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للأمهات ربات المنزل.



ورداً على دراسة The Lancet، قالت كيتس لصحيفة The Times: "لفترة طويلة جداً، اعتبرت المجتمعات الغربية انخفاض معدلات الخصوبة أمراً عادياً أو ربما مرغوباً فيه. لكن حقيقة معدلات الخصوبة التي تقل عن مستوى الإحلال تشير إلى أنَّ عدد الأطفال الذين يُولَدون الآن أقل مما يكفي لدعم مجتمعنا، مع عدم وجود العدد الكافي من الشباب للانضمام لقوة العمل، أو دفع الضرائب، أو رعاية العدد غير المتناسب من كبار السن".



وحذرت البرلمانية البريطانية: "نحن بحاجة إلى الانتباه لحقيقة أنَّ انخفاض معدلات الخصوبة يمثل أحد أكبر التهديدات على الدول الغربية واقتصاداتها".



وقالت الباحثة الدكتورة ناتاليا بهاتاشارجي: "بمجرد أن يتقلص عدد سكان كل دولة تقريباً، سيصير الاعتماد على الهجرة المفتوحة ضرورياً لدعم النمو الاقتصادي. إنَّ بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لديها مورد حيوي تفتقده المجتمعات التي تعاني من الشيخوخة السكانية، ألا وهو السكان الشباب".



وأضاف الباحثون أنَّ الدراسة وجدت أنَّ معدل الخصوبة الإجمالي العالمي انخفض بأكثر من النصف على مدى الأعوام السبعين الماضية، من نحو 5 أطفال لكل امرأة في عام 1950 إلى 2.2 طفل في عام 2021. عربي بوست

اقرأ أيضاً:

تكلفة تربية الأطفال في الصين هي ثاني أعلى تكلفة في العالم.. لماذا؟

انخفاض معدل الإنجاب في الأردن لعام 2023 بمقدار نقطة مئوية واحدة

في العام الجديد.. عدد سكان العالم يفوق 8 مليارات