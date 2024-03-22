وسائل إعلام عبرية: إصابة 4 جنود بجروح في اشتباكات غربي رام الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن 4 جنود أصيبوا بجروح خلال اشتباكات مع فلسطيني، أطلق النار على حافة مستوطنين غربي رام الله.
وأضافت وسائل الإعلام، أن عملية مطاردة مطلق النار على الحافلة مستمرة.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تخوض اشتباكا مسلحا مع مطلق النار على الحافلة وتستعين بمروحية قتالية وطائرات مسيّرة.
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