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وسائل إعلام عبرية: إصابة 4 جنود بجروح في اشتباكات غربي رام الله

3/22/2024 4:28:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن 4 جنود أصيبوا بجروح خلال اشتباكات مع فلسطيني، أطلق النار على حافة مستوطنين غربي رام الله.


وأضافت وسائل الإعلام، أن عملية مطاردة مطلق النار على الحافلة مستمرة.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تخوض اشتباكا مسلحا مع مطلق النار على الحافلة وتستعين بمروحية قتالية وطائرات مسيّرة.

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