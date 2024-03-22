صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا

"صندوق النقد" يوافق على قرض بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا

وأجرى فريق من صندوق النقد الدولي محادثات في وارسو مع مسؤولين أوكرانيين في منتصف شباط/فبراير، وقد تحقق من الإنجازات التي حققتها البلاد في إطار الأهداف التي حددت قبل عام، عندما تمت الموافقة على هذه المساعدة في إطار آلية الائتمان الموسعة الممتدة على أربع سنوات.



وكان الفريق قدر احتياجات إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 486 مليار دولار.



وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا غافين غراي، خلال مؤتمر عبر الفيديو، أن برنامج الدعم افترض أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي بنهاية عام 2024. -(بترا)