سوني الشريك المؤسس لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

(MENAFN
- BPG Group) الرياض، 20 مارس 2024: وقعت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF) مع سوني جروب كوربوريشن "Sony"، اتفاقية شراكة طويلة الأمد للتعاون في مبادرات ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية والمقرر أن تقام نسخته الافتتاحية في العاصمة الرياض، هذا الصيف. ويأتي هذا التعاون كخطوة هامة للاستفادة من منتجات الألعاب رفيعة المستوى وخبرة سوني المشهود لها بالجودة في مجال الترفيه، إلى جانب رؤية مؤسسة كأس العالم لتوحيد مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية الدولية عبر أشهر الألعاب، وللتأكيد على الطموح المشترك لتوسيع جاذبية القطاع للاعبين والمعجبين في جميع أنحاء العالم.
وكجزء من هذه الاتفاقية، ستقوم شركة سوني بيكتشرز انترتينمنت بإنتاج سلسلة فيلم وثائقي لما يحدث خلف الكواليس في كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وستبحث مع سوني انتراكتيف انترتينمنت عن فرص إضافية لدعم صناع المحتوى الموهوبين في المنطقة. وستقوم سوني ميوزك انترتينمنت بإنتاج الأغنية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024.
وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تعليقًا على الاتفاقية: "تأتي سوني كشريك مثالي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، هدفنا هو توفير منصة عالمية للرياضات والألعاب الإلكترونية بمعايير غير مسبوقة في البطولات المباشرة، وخبرة سوني في إنشاء محتوى بصري مميز، وموسيقى إبداعية، وسرد قصصي مذهل، بالإضافة إلى وجود أحدث التقنيات، ستكون إضافة مهمة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية. تسعى المؤسسة إلى الارتقاء بالرياضات الإلكترونية إلى أبعاد جديدة، وسعداء بالاعتماد على خبرة سوني العالمية في هذا المسعى".
وأضاف توشيموتو ميتومو، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الاستراتيجي في سوني: "نحن متحمسون لإضافة جانبي المتعة والتفاعل للمشجعين في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024 عبر توظيف الإبداع والتكنولوجيا من خلال أعمالنا المتنوعة. ولطالما عززت سوني من تجارب الرياضات الإلكترونية، خاصة من خلال مبادرات سوني انتراكتيف انترتينمنت مثل بطولات PLayStation وسلسلة الألعاب القتالية السنوية EVO. ونتطلع دائماً إلى مواصلة تلبية احتياجات هذه المجتمعات العالمية من اللاعبين والمشجعين مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية".
من خلال كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تُقدّم المؤسسة حدثًا استثنائيًا للرياضات والألعاب الإلكترونية. هذا الصيف، حيث ستتنافس أفضل منظمات الرياضات الإلكترونية في العاصمة الرياض للمنافسة في نظام بطولات فريد من نوعه، وبمجموع جوائز هو الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية. كما أعلنت المؤسسة مؤخرًا عن إضافة عشرة ألعاب شهيرة لمنافساتها وهي: دوتا 2، كاونتر-سترايك 2، موبايل ليجندز: بانغ بانغ، أونور أوف كينغز، ببجي وببجي موبايل، أوفر واتش، جارينا فري فاير، روكيت ليج، فورتنايت، رينبو 6: سيج، وسيتم الإعلان عن المزيد من الألعاب قريبًا. كما يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات حول كأس العالم للرياضات الإلكترونية، من خلال زيارة موقع - ومتابعة إعلانات ألعاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية القادمة على موقع X (تويتر سابقًا).
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