ديلويت الشرق الأوسط تصمم أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي ”جيني“ لقطاع الشؤون الضريبية والقانونية

(MENAFN
- Deloitte) الشرق الأوسط، 20 مارس 2024 – أعلنت ديلويت الشرق الأوسط اليوم عن إطلاق ”جيني“، أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي المبتكرة التي طورتها لاستخدامها في خدمات قطاع الشؤون الضريبية والقانونية وذلك بهدف تعزيز قدرات قريقها من الخبراء العاملين في هذا القطاع، وتمكينهم من إعادة ابتكار حلول استراتيجية في الخدمات الضريبية والقانونية التي تقدمها لمختلف عملائها في منطقة الشرق الأوسط.
من المتوقع أن تشكل ”جيني“ قيمة مضافة عالية لفريق الشؤون الضريبية والقانونية في ديلويت الشرق الأوسط نظراً لقدراتها المتقدمة في تحليل التغييرات في اللوائح والتشريعات الضريبية والقانونية، وتحديد المخاطر المحتملة، وتحسين استراتيجيات التخطيط الضريبي، الأمر الذي سيزيد من الخبرة المعرفية لفريق ديلويت، وتمكنه من تقديم خدمات ضريبية وقانونية أكثر فعالية.
بهذه المناسبة، قال محمد باهيميا، الشريك المسؤول عن قطاع الضرائب في ديلويت الشرق الأوسط: ”سوف تحدث جيني تحولاً نوعياً في إجراءات عملنا، وتعزز من قدرتنا على مواصلة تقديم خدمات رائدة في السوق لعملائنا. إنّ تصميم هذه الأداة في ديلويت يعكس حرصنا على تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة في عملنا ومواءمتها مع معرفتنا الضريبية والقانونية. ومن شأن هذه المواءمة أن تستحدث معياراً جديداً كاملاً في مجال عملنا، وسوف تساعدنا على تقديم حلول تُحدث تحولات إيجابية لصالح عملائنا، ومواصلة ريادتنا مستقبلاً في مجال الخدمات الضريبية والقانونية.“
تجدر الإشارة إلى أنّ فريق ديلويت قد أولى اهتماماً كبيراً للتفاصيل الدقيقة في تصميم”جيني“، وحرص على الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي بحيث تكون ”جيني“ قادرة من جهة على التعامل بفعالية مع التعقيدات الخاصة بالبيانات الضريبية والقانونية لعملاء الشرق الأوسط، وتمكين فريق ديلويت من جهة ثانية من تقديم حلول واستشارات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملاء ديلويت.
إنّ إطلاق ديلويت لأداة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تملك حقوق ملكيتها الفكرية يمثل لحظة مفصلية في الخدمات الضريبية والقانونية التي تقدمها ديلويت الشرق الأوسط، كما يؤشر إلى حرص ديلويت على الاستثمار الاستراتيجي في التقنيات المتقدمة لتبقى في طليعة الابتكار في مجال عملها.
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