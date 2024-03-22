شركة Uniphore تكشف النقاب عن حل تحليلات التفاعل المحسّن المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Uniphore ، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، عن ترقية كبيرة لحل التحليلات U-Analyze، والذي يعتمد على منصة الذكاء الاصطناعي المؤسسية المتعددة الوسائط الرائدة في الصناعة لمساعدة العملاء على الوصول بفعالية إلى البيانات وتعزيز احتياجات الذكاء الاصطناعي.

تلبي هذه النسخة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من U-Analyze مباشرةً الحاجة المتزايدة بين المؤسسات العالمية إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وبياناتها الخاصة بها. وبالاعتماد على محادثات العملاء النصية والصوتية ومحادثات الفيديو، يمكن لقادة الأعمال اتخاذ قرارات متبصرة في الوقت المناسب ومعتمدة على البيانات بغية تغيير تجارب العملاء تغييرًا جذريًا فضلاً عن أداء الوكلاء.

يأتي هذا الإعلان ليسطر مرحلة قادمة مهمة أعقبت مرحلة طرح U Capture الرائد من Uniphore، وهو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد العملاء في الحصول على مجموعة كاملة من البيانات المتعددة الوسائط وهيكلتها وتطبيقها، بدعم منصة X-Platform الخاصة بالشركة. ومن المزايا الرئيسية التي يتمتع بها العملاء امتلاك بياناتهم الخاصة وسهولة الوصول إليها متى احتاجوا إليها، بغية تحقيق قيمة إضافية.

مدعومًا بمنصة X-Platform القوية من Uniphore، يعمل حل U-Analyze بسلاسة مع U-Capture لتحليل بيانات المحادثات في الوقت الفعلي وإنتاج رؤى فريدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل مؤسسة، إذ تتيح الرؤى، بالإضافة إلى إمكانات التدريب الآلي واليدوي، للمؤسسات التحسين المستمر لتجارب العملاء وسبل مشاركتهم. وعليه، سيساعد حل U-Analyze المؤسسات على التنبؤ باحتياجات العملاء والسوق والتكيف معها.

عند الجمع بين قوة الحلين، توفر التحليلات رؤى تم إنشاؤها بفعل الذكاء الاصطناعي في الوقت المناسب تتمتع بالقدرة على تحسين مستوى رضا العملاء وسبل مشاركتهم تحسينًا كبيرًا.

صرح Umesh Sachdev ، المدير التنفيذي وأحد مؤسسي Uniphore ، قائلاً: "ستشهد التحليلات عصرًا جديدًا بفضل منصة الذكاء الاصطناعي المؤسسية من Uniphore، والتي تعمل على تغيير الطريقة التي يتمكن بها العملاء من الاستفادة من قوة البيانات وقيمتها تغييرًا جذريًا". "تعد هذه الخطوة علامة فارقة في رحلة Uniphore التي تلتزم فيها التزامًا راسخًا تجاه العملاء من المؤسسات العالمية في رحلتهم للتحول إلى شركات قوامها الذكاء الاصطناعي."

أكد استبيان عالمي أجري مؤخرًا على أكثر من 500 من قادة مراكز الاتصال برعاية Uniphore على الحاجة إلى رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، ذكر ما يقرب من 40% من المشاركين أنهم يفتقرون إلى البيانات اللازمة للاستجابة بسرعة لقرارات الأعمال أو تحسين تجارب العملاء. وذكر أيضًا 86% أن القرارات التي يتخذونها لا تعتمد في الغالب على البيانات، مما يعزز الفرصة الهائلة المتاحة أمام قادة الأعمال والمؤسسات لتفعيل بياناتهم والاستفادة منها.

صرحت Hayley Sutherland ، مدير قسم الأبحاث، والذكاء الاصطناعي للمحادثات واكتشاف المعرفة الذكية في IDC ، قائلاً: "إن المؤسسات متعطشة لرؤى وحلول أفضل لتحليلات المحادثات. وحلول التحليلات التقليدية لا تتضمن بالضرورة تقنيات تدفع الموجة الحالية من الابتكار التي تشهدها المؤسسات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المعرفي". "وبفضل هذه الترقيات إلى U-Analyze، تواصل Uniphore إنتاج أحدث الابتكارات وتساعد المؤسسات في اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما يتعلق الأمر بالرؤى الفاعلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمبنية على تفاعلات العملاء، والتي يمكن أن يطول تأثيرها الكبير العمليات التجارية والنتائج."

ستسجل Uniphore حضورها في Enterprise Connect في Gaylord Palms بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، في الفترة من 25 إلى 28 من مارس 2024 في الجناح رقم 306 في منطقة ابتكارات الذكاء الاصطناعي.

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نبذة عن Uniphore

تعد شركة Uniphore إحدى أكبر الشركات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمتخصصة في التعاملات بين الشركات (B2B)، والتي أثبتت كفاءتها على مدار عقود، ناهيك عن تصميمها واسع النطاق المخصص للمؤسسات. كما تعمل الشركة على تحقيق نتائج أعمال عبر قطاعات صناعية متعددة، وأكبر عمليات النشر العالمية. إضافةً إلى ذلك، تفعّل Uniphore تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل جزء من المؤسسة مما يعود بالنفع على العميل. فنحن نقدم بنية الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط الوحيدة المعنية بالعملاء، والتي تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المعرفي والذكاء الاصطناعي العاطفي وأتمتة آليات العمل وأداة مساعدة لإرشادك، إذ إننا ندرك أكثر من أي شخص آخر كيفية التقاط الصوت والفيديو والنص، وكيفية تحليل كل أنواع البيانات. وتجدر هنا الإشارة إلى أنه عندما يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر قوة، يطول التغيير الجذري كل جزء من المؤسسة من شأنه التأثير على العميل. هذا، ونحن نؤمن بأن المستقبل سيقوم على الصلة القوية التي تجمع بين الناس والآلات والبيانات: كل هذا في خدمة تهيئة العمليات والتجارب الأكثر إنسانية للعملاء والموظفين.

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