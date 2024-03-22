شركة Uniphore تكشف النقاب عن حل تحليلات التفاعل المحسّن المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Uniphore ، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، عن ترقية كبيرة لحل التحليلات U-Analyze، والذي يعتمد على منصة الذكاء الاصطناعي المؤسسية المتعددة الوسائط الرائدة في الصناعة لمساعدة العملاء على الوصول بفعالية إلى البيانات وتعزيز احتياجات الذكاء الاصطناعي.
تلبي هذه النسخة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من U-Analyze مباشرةً الحاجة المتزايدة بين المؤسسات العالمية إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وبياناتها الخاصة بها. وبالاعتماد على محادثات العملاء النصية والصوتية ومحادثات الفيديو، يمكن لقادة الأعمال اتخاذ قرارات متبصرة في الوقت المناسب ومعتمدة على البيانات بغية تغيير تجارب العملاء تغييرًا جذريًا فضلاً عن أداء الوكلاء.
يأتي هذا الإعلان ليسطر مرحلة قادمة مهمة أعقبت مرحلة طرح U Capture الرائد من Uniphore، وهو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد العملاء في الحصول على مجموعة كاملة من البيانات المتعددة الوسائط وهيكلتها وتطبيقها، بدعم منصة X-Platform الخاصة بالشركة. ومن المزايا الرئيسية التي يتمتع بها العملاء امتلاك بياناتهم الخاصة وسهولة الوصول إليها متى احتاجوا إليها، بغية تحقيق قيمة إضافية.
مدعومًا بمنصة X-Platform القوية من Uniphore، يعمل حل U-Analyze بسلاسة مع U-Capture لتحليل بيانات المحادثات في الوقت الفعلي وإنتاج رؤى فريدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل مؤسسة، إذ تتيح الرؤى، بالإضافة إلى إمكانات التدريب الآلي واليدوي، للمؤسسات التحسين المستمر لتجارب العملاء وسبل مشاركتهم. وعليه، سيساعد حل U-Analyze المؤسسات على التنبؤ باحتياجات العملاء والسوق والتكيف معها.
عند الجمع بين قوة الحلين، توفر التحليلات رؤى تم إنشاؤها بفعل الذكاء الاصطناعي في الوقت المناسب تتمتع بالقدرة على تحسين مستوى رضا العملاء وسبل مشاركتهم تحسينًا كبيرًا.
صرح Umesh Sachdev ، المدير التنفيذي وأحد مؤسسي Uniphore ، قائلاً: "ستشهد التحليلات عصرًا جديدًا بفضل منصة الذكاء الاصطناعي المؤسسية من Uniphore، والتي تعمل على تغيير الطريقة التي يتمكن بها العملاء من الاستفادة من قوة البيانات وقيمتها تغييرًا جذريًا". "تعد هذه الخطوة علامة فارقة في رحلة Uniphore التي تلتزم فيها التزامًا راسخًا تجاه العملاء من المؤسسات العالمية في رحلتهم للتحول إلى شركات قوامها الذكاء الاصطناعي."
أكد استبيان عالمي أجري مؤخرًا على أكثر من 500 من قادة مراكز الاتصال برعاية Uniphore على الحاجة إلى رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، ذكر ما يقرب من 40% من المشاركين أنهم يفتقرون إلى البيانات اللازمة للاستجابة بسرعة لقرارات الأعمال أو تحسين تجارب العملاء. وذكر أيضًا 86% أن القرارات التي يتخذونها لا تعتمد في الغالب على البيانات، مما يعزز الفرصة الهائلة المتاحة أمام قادة الأعمال والمؤسسات لتفعيل بياناتهم والاستفادة منها.
صرحت Hayley Sutherland ، مدير قسم الأبحاث، والذكاء الاصطناعي للمحادثات واكتشاف المعرفة الذكية في IDC ، قائلاً: "إن المؤسسات متعطشة لرؤى وحلول أفضل لتحليلات المحادثات. وحلول التحليلات التقليدية لا تتضمن بالضرورة تقنيات تدفع الموجة الحالية من الابتكار التي تشهدها المؤسسات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المعرفي". "وبفضل هذه الترقيات إلى U-Analyze، تواصل Uniphore إنتاج أحدث الابتكارات وتساعد المؤسسات في اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما يتعلق الأمر بالرؤى الفاعلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمبنية على تفاعلات العملاء، والتي يمكن أن يطول تأثيرها الكبير العمليات التجارية والنتائج."
ستسجل Uniphore حضورها في Enterprise Connect في Gaylord Palms بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، في الفترة من 25 إلى 28 من مارس 2024 في الجناح رقم 306 في منطقة ابتكارات الذكاء الاصطناعي.
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نبذة عن Uniphore
تعد شركة Uniphore إحدى أكبر الشركات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمتخصصة في التعاملات بين الشركات (B2B)، والتي أثبتت كفاءتها على مدار عقود، ناهيك عن تصميمها واسع النطاق المخصص للمؤسسات. كما تعمل الشركة على تحقيق نتائج أعمال عبر قطاعات صناعية متعددة، وأكبر عمليات النشر العالمية. إضافةً إلى ذلك، تفعّل Uniphore تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل جزء من المؤسسة مما يعود بالنفع على العميل. فنحن نقدم بنية الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط الوحيدة المعنية بالعملاء، والتي تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المعرفي والذكاء الاصطناعي العاطفي وأتمتة آليات العمل وأداة مساعدة لإرشادك، إذ إننا ندرك أكثر من أي شخص آخر كيفية التقاط الصوت والفيديو والنص، وكيفية تحليل كل أنواع البيانات. وتجدر هنا الإشارة إلى أنه عندما يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر قوة، يطول التغيير الجذري كل جزء من المؤسسة من شأنه التأثير على العميل. هذا، ونحن نؤمن بأن المستقبل سيقوم على الصلة القوية التي تجمع بين الناس والآلات والبيانات: كل هذا في خدمة تهيئة العمليات والتجارب الأكثر إنسانية للعملاء والموظفين.
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