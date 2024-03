شركتا Quectel وthe Things Industries تعلنان عن عقد شراكة لتعزيز إدارة خدمات الوحدات عن طريق تفعيل Lorawan

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Quectel العالمية المتخصصة في مجال توفير حلول إنترنت الأشياء وشركة The Things Industries الرائدة عالميًا في مجال حلول إنترنت الأشياء LoRaWAN®‎، عن عقد شراكة تضمن تكامل وحدة KG200Z LoRaWAN من Quectel مع شهادتي "Works with The Things Stack" و"Secured by The Things Stack"، مما يوفر للمستخدمين حل LoRaWAN فعالاً وآمنًا.

تستفيد وحدة KG200Z من Quectel من قوة STM32WL من ابتكار STMicroelectronics، وهذا من شأنه توفير أداء استثنائي للتطبيقات الطويلة المدى والمنخفضة الطاقة. فهي تعمل ضمن نطاق LoRa عالي التردد، والذي يمتد من 862 ميجاهرتز إلى 928 ميجاهرتز، وتشمل نظام تشفير أجهزة AES المتقدم الذي يسهم في تعزيز الأمان. ومن أبرز ميزات KG200Z الشكل المدمج الصغير، إذ يبلغ قياسها 12.0 مم × 12.0 مم × 1.8 مم، وتقنية التركيب LGA. إضافةً إلى ذلك، يضمن هذا التصميم التكامل السلس في التطبيقات المحدودة الحجم مع الحفاظ على اتصال موثوق به.

علّق Norbert Muhrer، رئيس Quectel Wireless Solutions ومديرها الإستراتيجي، قائلاً: "تحمل شركة Quectel على عاتقها مهمة توفير حلول إنترنت الأشياء الأكثر موثوقية وأمانًا للعملاء، وتعد شراكتنا البناءة مع The Things Industries بمنزلة شهادة تؤكد رسالتنا". "عن طريق الجمع بين وحدة KG200Z LoRaWAN ومنهج أمان المنتج الأفضل في فئته من Quectel وشهادتي "Works with The Things Stack" و"Secured by The Things Stack"، فنحن لا نقدم منتجًا فحسب، بل نوفر حلاً شاملاً يلبي أعلى معايير الاتصال والأمان. ومن هذا المنطلق، فإن هذا التعاون البناء يعكس التزامنا بالابتكار والتميز والتعاون مع شركاء النظام البيئي الرئيسيين لتقديم أفضل الحلول في فئتها."

بفضل هذا التعاون البناء مع The Things Industries، أصبح الآن بإمكان عملاء Quectel استخدام وحدة KG200Z في تصميم وبنية أجهزتهم، مع تفعيل خدمات إضافية توفرها The Things Industries. فهذه الشراكة الفاعلة تمكّن المستخدمين من التحكم الكامل في نظام التشفير الشامل وإدارة المفاتيح إضافةً إلى الاستفادة من خبرة Quectel الممتدة لعقود في قدرات الوحدات.

علّق Wienke Giezeman، المدير التنفيذي لشركة The Things Industries، قائلاً: "بفضل هذه الشراكة الفعالة، يمكن لمستخدمي وحدة LoRaWAN من Quectel دمج نظام التشفير الشامل وإدارة المفاتيح بشكل كامل، مستفيدين من التجربة والقدرات الشاملة التي تقدمها وحدات Quectel."

جرى تطوير وحدات إنترنت الأشياء من Quectel مع إيلاء اهتمام خاص لعامل الأمان. فبدءًا من بنية المنتج إلى تطوير البرمجيات الثابتة/البرمجيات، تُفعّل Quectel ممارسات ومعايير رائدة في الصناعة ينجم عنها تقليل الثغرات المحتملة بالاعتماد على جهات اختبار مستقلة خارجية، كما فعّلت ممارسات أمنية، مثل إنشاء ملفات قائمة مواد البرامج (SBOMs) وملفات تبادل استغلال الثغرات الأمنية (VEX)، فضلاً عن إجراء تحليل ثنائي للبرمجيات الثابتة في دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها.

توفر شركة Quectel مجموعة من الهوائيات بالإضافة إلى وحدة KG200Z، وبهذا تمكّن المطورين ومصنعي الأجهزة من شراء الوحدة والهوائيات في نفس الوقت، مما يؤدي إلى تنسيق آلية العمل وتقليل التكلفة والوقت اللازم لطرح المنتج في السوق.

نبذة عن Quectel

يدفعنا شغف Quectel لإرساء الأساس لعالم أكثر ذكاءً إلى تسريع وتيرة الابتكارات المتعلقة بإنترنت الأشياء، فنحن مؤسسة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملاء، كما أننا شركة عالمية في مجال حلول إنترنت الأشياء قوامها الدعم والخدمات المتميزة. إضافةً إلى ذلك، يتولى فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 متخصص دفع عجلة الابتكار في الوحدات الخلوية ووحدات GNS والإنترنت اللاسلكي والبلوتوث فضلاً عن الهوائيات والخدمات.

استعانةً بمكاتبنا الإقليمية والدعم الذي نتلقاه على مستوى العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: وLinkedIn وFacebook وX .

نبذة عن The Things Industries

تعد The Things Industries شركة رائدة عالميًا في مجال توفير خوادم شبكة LoRaWAN المدارة والمحلية، إذ تدعم أكثر من 1.5 مليون جهاز LoRaWAN على مستوى العالم. وبصفتها شركة رائدة في مجال الإنتاج، فإنها تقدم ميزة إدارة شبكات LoRaWAN متكاملة الميزات ومنصة مدارة على نطاق واسع.

لمزيد من المعلومات عن وحدة KG200Z LoRaWAN من Quectel، الرجاء الرجوع إلى نشرة البيانات المتوفرة .

