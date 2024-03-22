شركتا Quectel وthe Things Industries تعلنان عن عقد شراكة لتعزيز إدارة خدمات الوحدات عن طريق تفعيل Lorawan

MENAFN - AETOSWire) أعلنت اليوم شركة Quectel العالمية المتخصصة في مجال توفير حلول إنترنت الأشياء وشركة The Things Industries الرائدة عالميًا في مجال حلول إنترنت الأشياء LoRaWAN®‎، عن عقد شراكة تضمن تكامل وحدة KG200Z LoRaWAN من Quectel مع شهادتي "Works with The Things Stack" و"Secured by The Things Stack"، مما يوفر للمستخدمين حل LoRaWAN فعالاً وآمنًا.

تستفيد وحدة KG200Z من Quectel من قوة STM32WL من ابتكار STMicroelectronics، وهذا من شأنه توفير أداء استثنائي للتطبيقات الطويلة المدى والمنخفضة الطاقة. فهي تعمل ضمن نطاق LoRa عالي التردد، والذي يمتد من 862 ميجاهرتز إلى 928 ميجاهرتز، وتشمل نظام تشفير أجهزة AES المتقدم الذي يسهم في تعزيز الأمان. ومن أبرز ميزات KG200Z الشكل المدمج الصغير، إذ يبلغ قياسها 12.0 مم × 12.0 مم × 1.8 مم، وتقنية التركيب LGA. إضافةً إلى ذلك، يضمن هذا التصميم التكامل السلس في التطبيقات المحدودة الحجم مع الحفاظ على اتصال موثوق به.

علّق Norbert Muhrer، رئيس Quectel Wireless Solutions ومديرها الإستراتيجي، قائلاً: "تحمل شركة Quectel على عاتقها مهمة توفير حلول إنترنت الأشياء الأكثر موثوقية وأمانًا للعملاء، وتعد شراكتنا البناءة مع The Things Industries بمنزلة شهادة تؤكد رسالتنا". "عن طريق الجمع بين وحدة KG200Z LoRaWAN ومنهج أمان المنتج الأفضل في فئته من Quectel وشهادتي "Works with The Things Stack" و"Secured by The Things Stack"، فنحن لا نقدم منتجًا فحسب، بل نوفر حلاً شاملاً يلبي أعلى معايير الاتصال والأمان. ومن هذا المنطلق، فإن هذا التعاون البناء يعكس التزامنا بالابتكار والتميز والتعاون مع شركاء النظام البيئي الرئيسيين لتقديم أفضل الحلول في فئتها."

بفضل هذا التعاون البناء مع The Things Industries، أصبح الآن بإمكان عملاء Quectel استخدام وحدة KG200Z في تصميم وبنية أجهزتهم، مع تفعيل خدمات إضافية توفرها The Things Industries. فهذه الشراكة الفاعلة تمكّن المستخدمين من التحكم الكامل في نظام التشفير الشامل وإدارة المفاتيح إضافةً إلى الاستفادة من خبرة Quectel الممتدة لعقود في قدرات الوحدات.

علّق Wienke Giezeman، المدير التنفيذي لشركة The Things Industries، قائلاً: "بفضل هذه الشراكة الفعالة، يمكن لمستخدمي وحدة LoRaWAN من Quectel دمج نظام التشفير الشامل وإدارة المفاتيح بشكل كامل، مستفيدين من التجربة والقدرات الشاملة التي تقدمها وحدات Quectel."

جرى تطوير وحدات إنترنت الأشياء من Quectel مع إيلاء اهتمام خاص لعامل الأمان. فبدءًا من بنية المنتج إلى تطوير البرمجيات الثابتة/البرمجيات، تُفعّل Quectel ممارسات ومعايير رائدة في الصناعة ينجم عنها تقليل الثغرات المحتملة بالاعتماد على جهات اختبار مستقلة خارجية، كما فعّلت ممارسات أمنية، مثل إنشاء ملفات قائمة مواد البرامج (SBOMs) وملفات تبادل استغلال الثغرات الأمنية (VEX)، فضلاً عن إجراء تحليل ثنائي للبرمجيات الثابتة في دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها.

توفر شركة Quectel مجموعة من الهوائيات بالإضافة إلى وحدة KG200Z، وبهذا تمكّن المطورين ومصنعي الأجهزة من شراء الوحدة والهوائيات في نفس الوقت، مما يؤدي إلى تنسيق آلية العمل وتقليل التكلفة والوقت اللازم لطرح المنتج في السوق.

نبذة عن Quectel

يدفعنا شغف Quectel لإرساء الأساس لعالم أكثر ذكاءً إلى تسريع وتيرة الابتكارات المتعلقة بإنترنت الأشياء، فنحن مؤسسة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملاء، كما أننا شركة عالمية في مجال حلول إنترنت الأشياء قوامها الدعم والخدمات المتميزة. إضافةً إلى ذلك، يتولى فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 متخصص دفع عجلة الابتكار في الوحدات الخلوية ووحدات GNS والإنترنت اللاسلكي والبلوتوث فضلاً عن الهوائيات والخدمات.

استعانةً بمكاتبنا الإقليمية والدعم الذي نتلقاه على مستوى العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.

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نبذة عن The Things Industries

تعد The Things Industries شركة رائدة عالميًا في مجال توفير خوادم شبكة LoRaWAN المدارة والمحلية، إذ تدعم أكثر من 1.5 مليون جهاز LoRaWAN على مستوى العالم. وبصفتها شركة رائدة في مجال الإنتاج، فإنها تقدم ميزة إدارة شبكات LoRaWAN متكاملة الميزات ومنصة مدارة على نطاق واسع.

لمزيد من المعلومات عن وحدة KG200Z LoRaWAN من Quectel، الرجاء الرجوع إلى نشرة البيانات المتوفرة .

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