بيه بيه جي PPG تشارك في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO Middle East للعام 2024

أعلنت اليوم شركة "بيه بيه جي" (PPG)، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PPG) عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات MRO Middle East، وهو تجمّع لأكثر من 200 جهة عارضة دولية مرموقة مسؤولة عن تقديم خدمات سلسلة التوريد في مجال (MRO). وقد جرت فعاليات دورة هذا العام من المؤتمر في وقت سابق من هذا الشهر في دبي.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال جان فرانسوا لومير، مدير مركز دعم تطبيقات مواد الطلاء المخصّصة لقطاع الفضاء والطيران في منطقة الشرق الأوسط والهند وتركيا: "من المتوقع أن يشهد سوق خدمات ما بعد البيع المخصّصة لقطاع الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط معدلات نمو تفوق المتوسط العالمي." وأضاف: "يعدّ مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات وإصلاحها وتجديدها (MRO Middle East) منصة مثالية لتحديد الفرص التجارية الجديدة المحتملة، واستكشاف أحدث الاتجاهات في هذا المجال، فضلاً عن عرض ابتكارات 'بيه بيه جي' (PPG) ومنتجاتها في الأسواق الإقليمية."

من أبرز المعروضات التي قدمتها الشركة في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات (MRO Middle East)، الطلاء التحضيري الكهربائي الخالي من الكروم "بيه بيه جي ايروكرون" (PPG AEROCRONTM) الذي يُستخدم في مجموعة متنوعة من ركائز الطلاء المخصّصة لقطاع الفضاء والطيران. تتميّز طلاءات "ايروكرون" (AEROCRONTM) الخالية من الكروم من "بيه بيه جي" (PPG) بتصميمها المعدّ للاستخدام في مواد المعالجة المسبقة الخالية من الكرومات والكروم، وهي متوافقة بالكامل مع مختلف مواد المعالجة المسبقة ومثبتات الطلاءات الفوقية القياسية المستخدمة في القطاع. من شأن هذه الطلاءات أن توفر تشطيباً نموذجياً عالي الجودة للأسطح، ما يعزز قابلية التصاق الطلاء ويوفر حماية فائقة من التآكل.



وأكّد السيد لومير التزام "بيه بيه جي" (PPG) الراسخ بدعم أهداف خطة شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لعام 2021، المتمثّلة في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية من عملياتها بحلول عام 2025. في هذا الإطار، تساهم الابتكارات المقدّمة من شركة "بيه بيه جي" (PPG) بمساعدة قطاع الطيران على تخفيض وزن الطائرات وبالتالي، تقليل استهلاك الطاقة، للمساعدة في الوصول إلى هدفها المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصفرية.

في "بيه بيه جي" ( PPG ) ، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PPG)، نعمل يوميًا على تطوير وتسليم الدهانات والطلاءات والمواد المتخصصة التي يثق بها عملاؤنا منذ 140 عامًا. من خلال التفاني والإبداع، نتولى حلّ أكبر التحديات التي يواجهها عملاؤنا، ونتعاون بشكل وثيق لإيجاد الحلول المناسبة التي تمهد الطريق نحو تحقيق التقدم في المستقبل. يقع مقرنا الرئيسي في بيتسبرغ، ونعمل ونبتكر في أكثر من 70 دولة وحققنا مبيعات صافية قدرها 18.2 مليار دولار في عام 2023. نحن نخدم العملاء في مجالات البناء وتصنيع المنتجات الاستهلاكية والأسواق الصناعية وأسواق النقل وخدمات ما بعد البيع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: .

يعدّ "إيروكرون" (Aerocron) علامة تجارية. كذلك، يعدّ شعار "بيه بيه جي" (PPG) وشعار " نحمي العالم ونضفي الجمال عليه" (We protect and beautify the world)، علامتين تجاريتين مسجّلتين لصالح شركة PPG Industries Ohio, Inc.

