بيه بيه جي PPG تشارك في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO Middle East للعام 2024

MENAFN - AETOSWire) أعلنت اليوم شركة "بيه بيه جي" (PPG)، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PPG) عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات MRO Middle East، وهو تجمّع لأكثر من 200 جهة عارضة دولية مرموقة مسؤولة عن تقديم خدمات سلسلة التوريد في مجال (MRO). وقد جرت فعاليات دورة هذا العام من المؤتمر في وقت سابق من هذا الشهر في دبي.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال جان فرانسوا لومير، مدير مركز دعم تطبيقات مواد الطلاء المخصّصة لقطاع الفضاء والطيران في منطقة الشرق الأوسط والهند وتركيا: "من المتوقع أن يشهد سوق خدمات ما بعد البيع المخصّصة لقطاع الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط معدلات نمو تفوق المتوسط العالمي." وأضاف: "يعدّ مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات وإصلاحها وتجديدها (MRO Middle East) منصة مثالية لتحديد الفرص التجارية الجديدة المحتملة، واستكشاف أحدث الاتجاهات في هذا المجال، فضلاً عن عرض ابتكارات 'بيه بيه جي' (PPG) ومنتجاتها في الأسواق الإقليمية."

من أبرز المعروضات التي قدمتها الشركة في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات (MRO Middle East)، الطلاء التحضيري الكهربائي الخالي من الكروم "بيه بيه جي ايروكرون" (PPG AEROCRONTM) الذي يُستخدم في مجموعة متنوعة من ركائز الطلاء المخصّصة لقطاع الفضاء والطيران. تتميّز طلاءات "ايروكرون" (AEROCRONTM) الخالية من الكروم من "بيه بيه جي" (PPG) بتصميمها المعدّ للاستخدام في مواد المعالجة المسبقة الخالية من الكرومات والكروم، وهي متوافقة بالكامل مع مختلف مواد المعالجة المسبقة ومثبتات الطلاءات الفوقية القياسية المستخدمة في القطاع. من شأن هذه الطلاءات أن توفر تشطيباً نموذجياً عالي الجودة للأسطح، ما يعزز قابلية التصاق الطلاء ويوفر حماية فائقة من التآكل.



وأكّد السيد لومير التزام "بيه بيه جي" (PPG) الراسخ بدعم أهداف خطة شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لعام 2021، المتمثّلة في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية من عملياتها بحلول عام 2025. في هذا الإطار، تساهم الابتكارات المقدّمة من شركة "بيه بيه جي" (PPG) بمساعدة قطاع الطيران على تخفيض وزن الطائرات وبالتالي، تقليل استهلاك الطاقة، للمساعدة في الوصول إلى هدفها المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصفرية.

"بيه بيه جي" ( PPG ): نحمي العالم ونضفي الجمال عليه ( WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD® )

في "بيه بيه جي" ( PPG ) ، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PPG)، نعمل يوميًا على تطوير وتسليم الدهانات والطلاءات والمواد المتخصصة التي يثق بها عملاؤنا منذ 140 عامًا. من خلال التفاني والإبداع، نتولى حلّ أكبر التحديات التي يواجهها عملاؤنا، ونتعاون بشكل وثيق لإيجاد الحلول المناسبة التي تمهد الطريق نحو تحقيق التقدم في المستقبل. يقع مقرنا الرئيسي في بيتسبرغ، ونعمل ونبتكر في أكثر من 70 دولة وحققنا مبيعات صافية قدرها 18.2 مليار دولار في عام 2023. نحن نخدم العملاء في مجالات البناء وتصنيع المنتجات الاستهلاكية والأسواق الصناعية وأسواق النقل وخدمات ما بعد البيع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: .

يعدّ "إيروكرون" (Aerocron) علامة تجارية. كذلك، يعدّ شعار "بيه بيه جي" (PPG) وشعار " نحمي العالم ونضفي الجمال عليه" (We protect and beautify the world)، علامتين تجاريتين مسجّلتين لصالح شركة PPG Industries Ohio, Inc.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.