رولاند ينتزع المركز الثالث بتجاوز مزدوج مثير للإعجاب عند المنعطف الأخير

(MENAFN
- Edelman) ساو باولو، البرازيل (20 مارس 2024) – صعد فريق نيسان فورمولا إي إلى منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي في موسم 2023/24 لبطولة فورمولا إي العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ABB، حيث احتل أوليفر رولاند المركز الثالث في سباق ساو باولو إي بري.
بعد جولات تأهيلية صعبة تركت رولاند وزميله ساشا فينيستراز في المركزين 11 و14 على التوالي، قدم الثنائي سباقاً قوياً في الزيارة الثانية لسباق الفورمولا إي إلى البرازيل.
ونجح كلا السائقين في الابتعاد عن المشاكل المحيطة بهما، حيث أحرز رولاند تقدماً سريعاً، واحتل المركز السابع عند دخول المراحل الختامية، ومن ثم قام المتسابق البريطاني بإنجاز مناورتين جيدتين أسفرتا عن احتلاله المركز الخامس، وذلك قبل الاستفادة من تنافس السائقين أمامه على المركز الأخير على منصة التتويج، حيث تمكن من التسلل إلى الداخل عند المنعطف الأخير وانتزاع المركز الثالث مع دخول السباق مرحلته الأخيرة وصولاً لخط النهاية.
وفي الأثناء، ناضل الفرنسي الأرجنتيني فينيستراز بقوة ضمن مساحات ضيقة، ونجح في تعويض عدة مراكز خسرها بعد أن واجه انطلاقة صعبة، ولكن لم يحالفه الحظ و أهدر النقاط بوصوله في المركز الحادي عشر.
ويعد السباق التالي من بطولة فورمولا إي محطة مهمة لفريق نيسان فورمولا إي، والذي سيشهد أول سباق على الإطلاق يقام في طوكيو وهو سباق "طوكيو إي بري" والذي سيقام يوم 30 مارس المقبل.
وقال طوماسو فولبي، المدير الإداري ومدير فريق نيسان فورمولا إي: "بدا الأمر وكأننا نبدأ الموسم من جديد، بعد فترة استراحة طويلة بين السباقات! كانت جولات التصفيات محبطة بعض الشيء، ولم نتمكن من خوض المنافسة كما ينبغي. ولكن ركزت استراتيجينا للسباق على التعافي قدر الإمكان وتسجيل النقاط، وكنا نتوقع أيضاً أن تكون الحرارة قاسية على السيارات، لذلك كان علينا توخي الحذر. نجح أوليفر في انجاز سباق مذهل وصولاً إلى منصة التتويج، وهي المرة الثانية لنا في سباقين. لقد نجح في ضبط وتيرة انطلاقته الأخيرة بشكل مثالي وتجاوز سيارتين عند المنعطف الأخير من السباق بمناورة مذهلة. فيما خاض ساشا سباقًا أكثر صعوبة بالنسبة له، لكنه تمكن من تعويض عدة مراكز، إلا أن الحظ لم يحالفه في الصعود مركزاً واحداً فقط لتحقيق النقاط. وقد شهد هذا السباق الانتصار الأول لسيارة نيسان e-4ORCE 04 والصعود إلى منصة التتويج مرتين بالنسبة لنيسان كشركة مصنّعة إلى جوار فريق نيوم ماكلارين فورمولا إي. لقد بذلنا جهدنا لإحراز هذا التقدم، وتعد نتيجة اليوم دليلاً على الأمور الجيدة التي قمنا بها. ونتطلع الآن إلى الحدث الجديد تماماً الذي سيقام في طوكيو، وهو سباق مهم بالنسبة للفريق ونحن عازمون على مواصلة البناء من هناك."
ومن جهته قال، أوليفر رولاند سائق فريق نيسان فورمولا إي: "لقد كان سباقاً مجنوناً، وكان هناك الكثير مما يجب إدارته فيما يتعلق بدرجات الحرارة. لقد قمنا بعمل جيد من حيث الاستراتيجية، وحافظنا على رباطة جأشنا وأنا سعيد بصعودنا إلى منصة التتويج للمرة الثانية خلال هذا الموسم. لقد قمنا بعمل جيد مع بداية السباق والوصول إلى المركز السابع، وكانت السيارة رائعة وانطلقت بسرعة كبيرة على المنعطفات. وعند اللفة الأخيرة رأيت السائقين اللذين أمامي وهما يتنافسان بشدة، ما سمح لي أن ألحق بهما، ومن ثم توجهت نحوهما عند المنعطف الأخير وحافظت على هذا المركز أثناء الانطلاق نحو خط النهاية. لقد كان أمراً مذهلاً بالنسبة لنا. ونتطلع الآن إلى طوكيو، حيث السباق الذي يقام على أرضنا، ونأمل في تحقيق نتيجة مماثلة أمام الجماهير اليابانية."
وقال ساشا فينيستراز سائق فريق نيسان فورمولا إي: "لقد كان واحداً من أفضل السباقات التي خضتها من حيث الطاقة وإدارة السباق، وكان من المؤسف عدم تسجيل أي نقاط. لقد تعرضت للضغط في البداية وخسرت بعض المراكز، وبدون ذلك، كان من الممكن بالتأكيد الوصول إلى المراكز العشرة الأولى. وخبراتنا تؤتي ثمارها كثيراً في الفورمولا إي الآن، فالسائقين المتواجدين في مقدمة السباق يشاركون في هذه السلسلة منذ عدة سنوات، لذلك يجب علي تحليل ما يفعلونه بشكل مختلف والعمل على تحقيق ذلك في السباقات المقبلة. الإشارة الإيجابية هي أننا قادرون على المنافسة، ومن أجل ذلك، نحتاج إلى مواصلة التقدم والتحسن. وأنا متحمس جداً لطوكيو، وآمل أن أحقق نتيجة أفضل أمام جماهيرنا هناك."
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