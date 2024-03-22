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تقرير أمريكي يطالب بجولة جديدة من العقوبات لوقف التهديد الإيراني

3/22/2024 4:21:13 AM
(MENAFN- Al Watan) طالب تقرير حديث بإسلوب جاف وقوي يسمى ((التقييم السنوي للتهديدات لمجتمع الاستخبارات الأمريكي))، نشره مدير الاستخبارات الوطنية في صفحاته الأربعين، بجولة جديدة من العقوبات على إيران عدو أمريكا اللدود.
وقدمه متخصصون من وكالات الاستخبارات الأمريكية الثلاث الكبرى، مدير الاستخبارات الوطنية، ووكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وموضوعها غير المعلن هو: الحاجة الملحة إلى القيادة الأمريكية في الوقت الذي تصف إيران فيه مع أعداؤها، ويضربون حلفائهم ويهاجمون السفن الأمريكية في البحر الأحمر ويهددون تايوان وكوريا الجنوبية، حيث تتحدى إيران النظام الأمريكي بشكل مباشر من خلال استخدام وكلائها.
مهاجمة السفن
ويقول التقرير إنه قامت القوة الوكيلة لإيران في اليمن، والفصائل الحوثية المختلفة، بمهاجمة السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية في اتجاه سفينة تجسس إيرانية. وتقوم إيران أيضًا ببناء طائرات بدون طيار تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا وصواريخ يمكنها الوصول إلى حلفاء أمريكا في الناتو.
ويشير إلى أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني هو بالفعل الأكبر في الشرق الأوسط. كما دخلت إيران في شراكة مع الصين وروسيا، وهو تحالف مترامي الأطراف عبر جزء كبير من مساحة اليابسة والأكثر إثارة للقلق هو أن التقرير يجد أن إيران لا تزال ملتزمة بجهودها المستمرة منذ عقد من الزمن لتطوير شبكات بديلة لمهاجمة مواقع داخل الولايات المتحدة.
استهداف المسؤولين
ويرى التقرير أن إيران تواصل استهداف المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين ردًا على الضربة الصاروخية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020. وكان لسليماني تاريخ طويل في تنسيق الهجمات القاتلة وجهود احتجاز الرهائن من قبل الجماعات الإرهابية المختلفة ضد المواطنين الأمريكيين وحلفاؤهم.
ويبدو أن الإرادة السياسية لعزل إيران بفرض عقوبات دولية وحظر على مبيعات الأسلحة بدأت تضعف، خاصة بين حلفاء أمريكا الأوروبيين، الذين يريدون بيع الأسلحة إلى كل من منظمة حلف شمال الأطلسي وإيران.
لذا سيتعين على إدارة بايدن محاصرة الزعماء الأوروبيين، خاصة في ألمانيا وفرنسا والسويد، وتذكيرهم بأن أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي بحاجة إلى جميع الأسلحة التي يمكن لصانعي الأسلحة شحنها والتي تزود إيران، التي هي بالفعل في حالة حرب مع الولايات المتحدة، ويتعارض مع روح حلف شمال الأطلسي.
وبعد ذلك، يجب توسيع العقوبات لتشمل الشركات والدول التي تزود إيران أو وكلائها، حزب الله اللبناني، والحوثيين، والميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا بالسلاح. ويشير تقييم التهديد إلى أن العقوبات يجب أن تعكس الواقع، وهو أن إيران تدير ((اتحادًا)) من الجماعات الإرهابية.
النفط الصيني
وبين التقرير أن أكبر مشتر للنفط الإيراني هي الصين. ومع تباطؤ اقتصادها، تعمل الصين على خفض مشترياتها من النفط. وبالنسبة لإيران، تعتبر مبيعات النفط هذه ضرورية لتمويل مشاريع الأشغال العامة، ويطالب الإيرانيون بالمزيد من الكهرباء والمياه. وعلى هذا فإن تباطؤ صادرات النفط الإيرانية يعني المزيد من الاضطرابات في المدن الإيرانية المتعطشة للكهرباء وعجزًا أكبر في الميزانية. لذا يرى بأن هذه المرة، يمكن أن يكون للعقوبات الأمريكية الجديدة تأثيرًا فريدًا.
ويشكل التقرير المتفق عليه بين وكالات الاستخبارات تحذيرًا شديد اللهجة، والذي قد يتحول بسهولة إلى اتهام إذا وقعت مأساة.
محادثات غير مباشرة
ومن جهة أخرى كشف مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، عن إجراء محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وتمثل هذه المحادثات أول اجتماعات غير مباشرة معروفة بين الولايات المتحدة وإيران منذ تبادل السجناء بين البلدين في سبتمبر، والذي كان نتيجة سنوات من المفاوضات المضنية غير المباشرة.
وقال المصدر إن مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك والمبعوث الأمريكي لشؤون إيران أبرام بالي تبادلا رسائل مع مسؤولين إيرانيين بواسطة عمانية، حيث كانوا جميعًا في نفس المبنى.
وتناولت المحادثات مجموعة من القضايا، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني وهجمات الحوثيين على السفن الأمريكية في البحر الأحمر.
وفي الأشهر الأخيرة، نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية على الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق وكذلك الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن في محاولة لردع الهجمات في المنطقة.
وقال المصدر إنه بينما تمت مناقشة المزيد من الارتباطات المحتملة، فإن الجانبين لم يمضيا قدمًا في عقد اجتماع ثان.
وكانت الجهود الرامية إلى التواصل مع إيران - من خلال شركاء ومنافسين مثل الصين - تحدث منذ الأيام الأولى للحرب في غزة، حيث سعت الولايات المتحدة إلى عدم اندلاع صراع

مقترحات أمريكية لردع إيران:
بدء جولة جديدة من العقوبات
سيتعين على إدارة بايدن محاصرة الزعماء الأوروبيين وضمان عدم تزويد إيران بالأسلحة
توسيع العقوبات لتشمل الشركات والدول التي تزود إيران أو وكلائها بالسلاح
يمكن أن يكون للعقوبات الأمريكية الجديدة تأثير فريد على اقتصاد إيران

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