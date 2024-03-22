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- Golin Mena) محفظة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال" تعزز حضور المملكة وعلاقات الشراكة السعودية في "ليب 2024"
الرياض، المملكة العربية السعودية، 21مارس 2024 – أكدت شركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال"، صندوق رأس المال الاستثماري الداعم للشركات في مرحلة النمو والتي تتخذ من الرياض مقرًا، التزامها بدعم الابتكار وبناء علاقات شراكة ناجحة في مؤتمر ومعرض "ليب 2024" الذي أقيم حديثًا في العاصمة السعودية. وسخّرت الشركة، التي شاركت في الحدث بصفة "الشريك التكنولوجي الآسيوي"، مكانتها لإقامة تعاون بنّاء مع وزارة الإعلام السعودية وتأسيس علاقات شراكة استراتيجية لشركاتها المتنوعة ضمن محفظتها من الشركات التي تستثمر فيها.
وتستثمر "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال" في 18 شركة تشكل محفظة قوية في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية والحوسبة السحابية وغيرها. وتسهم الشركة في دفع هذه الشركات للتقدم وتحقيق الريادة في قطاعاتها. وشهد حدث "ليب" إبرام علاقات شراكة مع شركات في محفظة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال"، مثل "كوفي" COFE، و"بي تي آر" BTR، و"سهم كابيتال" Sahm Capital، وذلك في انعكاس واضح لصورة الجهود التي تبذلها الشركة للإسهام في تحريك عجلات التقدم في المنطقة.
وقال المؤسس والمدير الشريك لشركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال"، جيري لي، معلقًا على نتائج المشاركة في "ليب 2024"، إن الحدث شكّل منصة ملهمة لعرض الابتكار والطموح، مؤكدًا متانة العلاقات التي تجمع شركته بوزارة الإعلام السعودية، وانسجامها مع الرؤى المشتركة الهادفة إلى دفع منظومات الابتكار في المشهد الإعلامي سريع التطور في المملكة. وأضاف: "لم تقتصر مشاركة شركات محفظتنا الاستثمارية في "ليب" على استعراض حلولها المتطورة، وإنما أكدت أيضًا التزامها بتعزيز النمو المستدام والتحول الرقمي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".
وتُسهم شركتا "بي تي آر تك" BTR Tech و"كويكتورن" Quicktron، اللتان تستثمر فيهما شركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال"، والعاملتان في قطاع الخدمات اللوجستية، في إحداث ثورة في المشهد اللوجستي بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعاونهما الاستراتيجي، حيث تقدمان حلولًا روبوتية متقدمة تهدف إلى رفع الكفاءة وإرساء معايير تخصصية جديدة في المنطقة.
أما شركة "جيه آند تي إكسبرس" J&T Express، إحدى شركات محفظة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال"، فقد أبرمت خلال "ليب 2024" اتفاقية تعاون مع "سلة" Salla، إحدى أكبر منصات التجارة الإلكترونية في المملكة، لتقديم خدمات لوجستية خارجية شاملة للمستهلكين والتجار السعوديين، مثل التوصيل السريع والآمن، والحلول اللوجستية التخصصية، وخدمات ما بعد البيع. وتأمل "جيه آند تي إكسبرس" في أن يسهم هذا التعاون في توطيد العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول العالم، وتعزيز ازدهار التجارة الخارجية وتطويرها.
كذلك عرضت "جيه آند تي إكسبرس" أمام المشاركين في "ليب" علاقات الشراكة الوثيقة التي تجمعها بالعديد من منصات التجارة الإلكترونية في المملكة وبلدان الشرق الأوسط، مثل "تيمو" Temu و"نون" Noon و"شي إن" Shein و"تيك توك" Tiktok، ما يدعم التوسع الإضافي في شركات التجارة الإلكترونية بالسوق السعودية.
من جانبه، أعلن تطبيق "كوفي" و"كوفي كلاود" COFE Cloud عن إبرام شراكة مع "علي بابا كلاود" Alibaba Cloud، في خطوة مهمة ضمن عالم سلاسل المقاهي المتسم بسرعة النمو. ويهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى البنية التحتية الرقمية في قطاع الأغذية والمشروبات، وتقديم حلول قابلة للتطوير تتسم بالموثوقة العالية ورفعة الأداء.
بدورها، تسهم شركة "سهم كابيتال"، بالتعاون مع "الشركة السعودية للحوسبة السحابية علي بابا كلاود" SCCC Alibaba Cloud، في رسم ملامح جديدة لقطاع التداول المالي عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. ويعمل التحالف الاستراتيجي بين الجانبين على تسخير أحدث التقنيات السحابية لإتاحة مستويات لا مثيل لها من الموثوقية والأداء، ما يشكّل علامة فارقة في مسيرة تحديث القطاع المالي في المملكة.
وتؤكد هذه التحالفات وعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تم تشكيلها وإقامتها في "ليب 2024" التزام شركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال" الراسخ تجاه دفع عجلات الابتكار وتعزيز الحراك التعاوني البنّاء في المملكة العربية السعودية وخارجها.
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