مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أميركي بشأن الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News)يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة يصوت خلالها على مشروع قرار أميركي بشأن الحرب على غزة ضمن البند المعنون: الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.



ومشروع القرار لا يدعو ولا يطالب بوقف إطلاق النار، بل"يقر بضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف"، بالإضافة إلى "السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية" ولتحقيق هذه الغاية، يدعم المجلس "بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن بقية المحتجزين".