السعودية.. مصرع 5 أشخاص جراء انفجار أسطوانة غاز داخل استراحة في القصيم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء حادث انفجار أسطوانة غاز داخل استراحة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم السعودية، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.
ووفق المصادر فقد سمع الأهالي صوت الانفجار الذي وقع في الاستراحة، وتم إبلاغ الجهات الأمنية على الفور.
وعقب التحقيقات الأولية للحادث، تبين أنه ناجم عن انفجار أسطوانة الغاز داخل الاستراحة.
في البداية، تم الإعلان عن وفاة 4 شبان نتيجة الانفجار، وتعرض شخص آخر لإصابات خطيرة، ومع مرور الوقت، تأكدت المعلومات وارتفع عدد الضحايا إلى 5 بعد وفاة شخص آخر متأثرا بإصابته.
روسيا اليوم
MENAFN22032024000208011052ID1108009059
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.