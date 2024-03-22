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السعودية.. مصرع 5 أشخاص جراء انفجار أسطوانة غاز داخل استراحة في القصيم

3/22/2024 3:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء حادث انفجار أسطوانة غاز داخل استراحة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم السعودية، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.


ووفق المصادر فقد سمع الأهالي صوت الانفجار الذي وقع في الاستراحة، وتم إبلاغ الجهات الأمنية على الفور.


وعقب التحقيقات الأولية للحادث، تبين أنه ناجم عن انفجار أسطوانة الغاز داخل الاستراحة.


في البداية، تم الإعلان عن وفاة 4 شبان نتيجة الانفجار، وتعرض شخص آخر لإصابات خطيرة، ومع مرور الوقت، تأكدت المعلومات وارتفع عدد الضحايا إلى 5 بعد وفاة شخص آخر متأثرا بإصابته.

روسيا اليوم


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