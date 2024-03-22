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قيود اسرائيلية مشددة بجمعة رمضان الثانية

3/22/2024 3:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فرضت إسرائيل، الجمعة، قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الثاني على التوالي في شهر رمضان الجاري.


وعززت قوات الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلية قواتهما على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، حيث جرى فحص هويات الفلسطينيين، ورفض دخول المئات.


وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز جنوبي المدينة، حركة خفيفة مقارنة مع السنوات السابقة جراء القيود.


وقد منعت القوات الإسرائيلية منعت دخول عدد كبير من الرجال والنساء بدعوى عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.


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