شاهد اللحظات الأولى .. وفاة واصابات بحادث مروع وقت الإفطار في مكة

وبحسب المعلومات فإن مركبة مسرعة انحرفت واصطدمت بمركبة أخرى وتعرضت للانقلاب ما تسبب في حادث شنيع في محيط سفرة إفطار صائم بمسجد زهرة العمرة بمكة المكرمة. ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 21 شخصًا؛ فيما هرعت الفرق الإسعافية وآليات الدفاع المدني والجهات الأمنية للموقع بعد تلقيها البلاغ على الفور، وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات اللازمة.

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