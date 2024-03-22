Friday, 22 March 2024 10:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شاهد اللحظات الأولى .. وفاة واصابات بحادث مروع وقت الإفطار في مكة

3/22/2024 3:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي شخص مصرعه وأُصيب 21 شخصًا أثناء وقت الإفطار بعدما انحرفت مركبة مسرعة واستقرت في مكان تناول الإفطار مغرب يوم الخميس، بجوار مسجد بمكة المكرمة.


وبحسب المعلومات فإن مركبة مسرعة انحرفت واصطدمت بمركبة أخرى وتعرضت للانقلاب ما تسبب في حادث شنيع في محيط سفرة إفطار صائم بمسجد زهرة العمرة بمكة المكرمة.
ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 21 شخصًا؛ فيما هرعت الفرق الإسعافية وآليات الدفاع المدني والجهات الأمنية للموقع بعد تلقيها البلاغ على الفور، وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات اللازمة.

سبق


MENAFN22032024000208011052ID1108009057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث