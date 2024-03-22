إصابة 3 جنود اسرائيليين باشتباكات مع مقاوم فلسطيني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 جنود بجروح في اشتباكات مع مقاوم فلسطيني هاجم حافلة مستوطنين غرب رام الله.
وقال مراسل الجزيرة بوقت مسبق من اليوم إن عملية إطلاق نار استهدفت -صباح اليوم الجمعة- حافلة إسرائيلية قرب قرية دير بزيع غرب رام الله بالضفة الغربية.
و نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الجيش أن إطلاق نار من قبل مسلح أو أكثر على حافلة مستوطنين بمنطقة قرب مستوطنة دوليف وطلمون.
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