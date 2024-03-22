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إصابة 3 جنود اسرائيليين باشتباكات مع مقاوم فلسطيني

3/22/2024 3:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 جنود بجروح في اشتباكات مع مقاوم فلسطيني هاجم حافلة مستوطنين غرب رام الله.
وقال مراسل الجزيرة بوقت مسبق من اليوم إن عملية إطلاق نار استهدفت -صباح اليوم الجمعة- حافلة إسرائيلية قرب قرية دير بزيع غرب رام الله بالضفة الغربية.
و نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الجيش أن إطلاق نار من قبل مسلح أو أكثر على حافلة مستوطنين بمنطقة قرب مستوطنة دوليف وطلمون.













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