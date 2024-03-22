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شرطة عجمان تفوز بالمركز الأول في سباق الدراجات الهوائية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان

3/22/2024 3:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فريق القيادة العامة لشرطة عجمان، بالمركز الأول في سباق الدراجات الهوائية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2024 فئة الفرق، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وكرم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الفائزين في السباق، وهنأهم على تميزهم بروح الفريق وتعاونهم في السباق الذي أثمر فوزهم بالمركز الأول.

وأقيمت منافسات سباق الدراجات الهوائية في مضمار الصفيا الممتد لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع وموظفي الدوائر الحكومية من الرجال والسيدات من الجنسيات المختلفة.

واستطاع فريق القيادة العامة لشرطة عجمان للدراجات الهوائية والمكون من خمسة متسابقين من مختلف إدارات ومراكز الشرطة، الفوز بالمركز الأول بعد قطعه مسافة السباق في وقت زمن قياسي بلغ 8 دقائق.

وأهدى فريق شرطة عجمان الفوز إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، معربين عن شكرهم لجهود سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، على الدعم الحثيث والمتواصل للأنشطة والفعاليات الرياضية التي تعزز القطاع الرياضي في إمارة عجمان.

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