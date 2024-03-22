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قائد شرطة دبي يكرم الرعيل الأول من المعلقين الرياضيين

3/22/2024 3:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عددا من المعلقين الرياضيين من أصحاب التجربة والخبرة الكبيرة ممن أثروا الساحة الرياضية الإماراتية خلال العقود الماضية عبر شاشات القنوات التلفزيونية وأثير الإذاعات الوطنية.

ومنح المري خلال حفل استقبال أقيم بنادي ضباط شرطة دبي المكرمين الشهادات وميدالية السعادة المقدمة من قبل القيادة العامة لشرطة دبي تقديراً لجهودهم البارزة.

شمل التكريم كلا من محمد صفر، وعلي حميد، ومحمد الجوكر، وعبدالمحسن الدوسري، وأحمد عبدالله الشيخ، ويعقوب السعدي، وعدنان حمد، وعلي سعيد الكعبي، وعبدالرحمن حوكل.

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