قائد شرطة دبي يكرم الرعيل الأول من المعلقين الرياضيين

(MENAFN
- Al-Bayan)
كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عددا من المعلقين الرياضيين من أصحاب التجربة والخبرة الكبيرة ممن أثروا الساحة الرياضية الإماراتية خلال العقود الماضية عبر شاشات القنوات التلفزيونية وأثير الإذاعات الوطنية.
ومنح المري خلال حفل استقبال أقيم بنادي ضباط شرطة دبي المكرمين الشهادات وميدالية السعادة المقدمة من قبل القيادة العامة لشرطة دبي تقديراً لجهودهم البارزة.
شمل التكريم كلا من محمد صفر، وعلي حميد، ومحمد الجوكر، وعبدالمحسن الدوسري، وأحمد عبدالله الشيخ، ويعقوب السعدي، وعدنان حمد، وعلي سعيد الكعبي، وعبدالرحمن حوكل.
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