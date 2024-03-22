مجلس إدارة نادي الشارقة يؤكد دعمه الكامل للفريق الأول لكرة القدم في الاستحقاقات القادمة

عقد مجلس إدارة شركة نادي الشارقة لكرة القدم اجتماعا برئاسة سعادة خالد عيسى المدفع نائب رئيس المجلس رئيس شركة الشارقة لكرة القدم بحضور الأعضاء .

وأكد المجلس خلال الاجتماع الذي تناول عدة مواضيع مدرجة على جدول أعماله التزامه بتوفير كل الدعم للفريق الأول والأكاديمية وفرق المراحل السنية مشيراً إلى أهمية العمل الدؤوب والتخطيط السليم لضمان تحقيق الأهداف والحفاظ على مكانة النادي قوة رئيسية في خارطة كرة القدم الإماراتية.

ناقش الاجتماع الوضع الحالي للفريق الأول وأبرز الاستحقاقات القادمة التي ينافس فيها وموقف الإصابات وجهود الجهاز الطبي لتأهيل اللاعبين المصابين.

ووجه المجلس بمتابعة حالة اللاعبين الذين يخضعون للعلاج حالياً وتذليل أي معوقات تعترض عمل الجهاز الطبي واستمرار المراجعة والتقييم بصورة دورية لأهمية عمل الجهاز وتأثيره المباشر على توفير الخيارات المناسبة للجهاز الفني.. وشدد على ضرورة التركيز في الاستحقاقات المقبلة خصوصاً كأس السوبر القطري الإماراتي الذي يلاقي فيه“الشارقة” .. بطل كأس قطر فريق العربي أبريل المقبل إلى جانب بطولة كأس رئيس الدولة التي يحمل الشارقة لقبها في الموسمين الماضيين مؤكداً أهمية تهيئة الأجواء التي تساعد الجهاز الفني والإداري واللاعبين لتقديم أقصى ما لديهم والمنافسة بقوة على البطولتين.

واطلع المجلس على مسودة مشروع لائحة تنظيم عملية انتقالات اللاعبين وتطبيق أعلى معايير الاحترافية والمؤسسية في الانتدابات مع مراعاة المواءمة والتوافق بين اللوائح المحلية والدولية للانتقالات واللائحة المحلية التي تضبط العملية فنياً وإدارياً داخل النادي وتحفظ حقوقه وتنظمه، إضافة إلى تقرير مشرفي المراحل السنية والأكاديمية للوقوف على أبرز الاحتياجات وتلبية المتطلبات اللازمة للاعبي المراحل السنية.

حضر الاجتماع سعادة محمد علي الحمادي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس شركة الشارقة لكرة القدم وعمران الجسمي مشرف الفريق الأول وحسن أحمد الحمادي مشرف فريق الرديف والمراحل السنية وجاسم الدوخي مشرف الأكاديمية وإبراهيم سيف بن غافان مدير الاحتراف والدكتور مشعل عبدالوهاب القواضي رئيس اللجنة الفنية ووحيد عرفات المدير التنفيذي لشركة الشارقة لكرة القدم.

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