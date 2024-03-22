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أستراليا وبريطانيا تحذران من عواقب مدمرة للعملية العسكرية في رفح

3/22/2024 3:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت أستراليا وبريطانيا في بيان مشترك اليوم الجمعة أن هناك عواقب مدمرة محتملة إذا شنت إسرائيل غزوا بريا لمدينة رفح في غزة.

صدر البيان بعد اجتماع وزيري الدفاع والخارجية البريطانيين مع نظيريهما الأستراليين في مدينة أديليد بأستراليا.

وجاء في البيان "نظرا للعدد الكبير من النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة وعدم وجود أماكن آمنة في غزة، عبر الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين نتيجة لشن عملية عسكرية إسرائيلية موسعة في رفح".

وتقول إسرائيل إن الغزو البري لرفح ضروري للقضاء على حركة حماس، غير أن دولا منها الولايات المتحدة تحذر من عواقب وخيمة على أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إليها بعد نزوحهم من أماكن أخرى في قطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.


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