الدولار‭ ‬يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل مكاسب واسعة للأسبوع الثاني، بعدما أخفق رفع الفائدة في اليابان في وقف مسيرته الصعودية وسلط الخفض المفاجئ للفائدة في سويسرا الضوء على الفجوة بين اتجاهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وأقرانه حول العالم.

وقادت توقعات لتيسير السياسة في الصين إلى زيادة الضغوط على عملتها التي انخفضت بشكل حاد إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر خلال التعاملات في الداخل، ما أثار مخاوف المستثمرين ودفع البنوك الحكومية إلى التدخل.

ووصلت العملة الصينية في أحدث التداولات إلى 7.2254 للدولار، وامتد هذا الاتجاه عبر أسواق الصرف ليرتفع الدولار مقابل نظرائه في التعاملات الآسيوية.

وتراجع اليورو لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.0834 دولار، بانخفاض 0.5 بالمئة خلال الأسبوع.

وهبط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بأكثر من 0.5 بالمئة لكل منهما، ويتجهان لتسجيل خسائر أسبوعية.

وقال إيمري سبايزر الخبير الاستراتيجي لدى ويستباك "هذا سيجعل بعض الناس يفكرون فيما هو التالي... الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد ولا يبدو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي بحاجة إلى التعجل (لخفض أسعار الفائدة)".

وأعلن بنك اليابان مؤخرا تحولا تاريخيا بتخليه عن أسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل وتحديد سقف للعائد على المدى الطويل. وانخفض الين ويجري تداوله قرب أدنى مستوياته في عدة عقود عند 151.51 للدولار.

وارتفع الدولار مقابل الين 1.6 بالمئة هذا الأسبوع ويقترب من المستويات التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل في عام 2022، مما أثار قلق المستثمرين بينما يبحثون أيضا عن عملات أخرى لشرائها والاستفادة من صفقات فروق أسعار الفائدة.

وانخفض الجنيه الإسترليني الليلة الماضية بعدما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير. وعلى مدار الأسبوع، انخفض الإسترليني 0.7 بالمئة ولامس أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2635 دولار في الجلسة الآسيوية.

وارتفع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي وقفز 0.8 بالمئة إلى 104.21.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تتجه عملة بتكوين إلى أكبر انخفاض أسبوعي منذ يناير. ووصلت في أحدث التداولات إلى 65900 دولار.





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