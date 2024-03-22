فوز الصايلة وشديدة والمحيط في تحديات الثنايا بمهرجان المرموم



انطلقت على ميدان المرموم لسباقات الهجن، أمس الخميس، أول تحديات الكبار في مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، وذلك من خلال منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل.

وأقيمت المنافسات على مدار 16 شوطاً، لمسافة 8 كيلومترات، بمشاركة 765 مطية، وخصصت الأشواط الثمانية الأولى للهجن من إنتاج مؤسسات أبناء القبائل.

واستطاعت (الصايلة) المملوكة لعلي سهيل اليبهوني الظاهري أن تضع بصمتها على أول الأشواط في سن الثنايا والمخصص للثنايا الأبكار المحليات للإنتاج، وذلك عندما تمكنت من الوصول إلى خط النهاية في زمن قدره 12:29:6 دقائق.

وتألقت (شديدة) من خلال ثاني تحديات الإنتاج، والمخصص للثنايا الأبكار المهجنات، وأهدت مالكها عبدالله هضبان مبارك العامري الناموس في توقيت قدره 12:28:2 دقائق.

وأضاف (المحيط) النقطة الثانية إلى شعار مالكه علي سهيل اليبهوني الظاهري بعد أن تمكن من إكمال رحلة الثمانية كيلومترات في شوط الثنايا الجعدان المحليات للإنتاج في زمن 12:34:5 دقائق.

وسجل شعار هجن مرغم حضوره القوي من خلال رابع أشواط الإنتاج والذي خصص للثنايا الجعدان المحليات، حيث نجح (ناصي) لـحمد راشد حمد غدير الكتبي في تقديم عرضٍ مقنع قاده للناموس وذلك في زمن قدره 12:28:1 دقائق.

وتقام اليوم الجمعة، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، وتتنافس الشعارات المختلفة على ثلاثة كؤوس باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا الأبكار المفتوح والمحليات والإنتاج، بالإضافة إلى بندقية الثنايا الجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج.

وعبر عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الاعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، عن رضا النادي بالنجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الحالي من مهرجان المرموم التراثي للهجن، مشيداً في الوقت نفسه بالمستويات القوية التي أظهرتها الشعارات المختلفة من خلال المشاركة في المهرجان؛ وقال : هذا النجاح تحقق بفضل الجهود المشتركة والتعاون المستمر بين جميع الفرق واللجان المشاركة.

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