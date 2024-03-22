ما العلاقة بين «العزوبية» وتسارع وتيرة الشيخوخة البيولوجية؟

ربطت دراسة حديثة بين العزوبية وتسارع وتيرة الشيخوخة، ووفقا للعلماء، فإن الأشخاص غير المتزوجين أكثر عرضة للشيخوخة البيولوجية بشكل أسرع ومن ثم الوفاة المبكرة.

وينطبق هذا أيضا على الأشخاص الذين لا يشاركون في الأنشطة الاجتماعية أو لا يتواصلون مع الأصدقاء أو العائلة عبر الهاتف، أو لا يلتقون بأقاربهم أو يحضرون المناسبات. وسلطت الدراسة الضوء أيضا على العلاقة بين الصحة والشيخوخة والعزلة الاجتماعية.

كيف ترتبط العزوبية بمخاطر الوفاة المبكرة؟

تصبح العزلة الاجتماعية، عندما تقترن بالمشاكل الطبية، عامل خطر كبير مسؤول عن الشيخوخة والوفيات، ولاحظ الباحثون أيضا أن التفاعل الاجتماعي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي والحصول على قسط وافر من النوم، لها آثار جيدة على الصحة.



ويقول الباحثون إن الحفاظ على هذه التغييرات يمكن أن يقطع شوطا طويلا على الطريق نحو تحسين الصحة العامة.

واكتشف باحثون من روتشستر في مينيسوتا بالولايات المتحدة، وجود صلة بين الشيخوخة البيولوجية والعزلة الاجتماعية، وعمر الخلايا مقارنة بالعمر الفعلي، ولهذا، تابع الباحثون 280324 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فما فوق في الفترة من 2019 إلى 2022 وأكملوا جميعا استبيانات حول حياتهم الاجتماعية وصحة القلب (تخطيط القلب).

تضمن الاستبيان أسئلة حول حضور المناسبات، والنوادي أو المجموعات الاجتماعية التي ينتمون إليها، وعدد المرات التي تحدثوا فيها مع الأصدقاء والعائلة، وعدد المرات التي التقى فيها الشخص بالأصدقاء أو الأقارب، سواء كان الشخص متزوجا أو أعزب أو مطلقاً.



وجد الباحثون أن أكثر من ثلث الأشخاص يشعرون بالوحدة أكثر من أي وقت مضى.

ما هو العمر البيولوجي؟

في هذه الدراسة، وجد أنه تم تقدير العمر البيولوجي بناءً على سجلات تخطيط القلب ثم يتم حساب الفجوة بين الاثنين.

وفي وقت سابق، وجدت الدراسات أن الفجوة العمرية الكبيرة ترتبط بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، ويجب أيضا أن يؤخذ هذا في الاعتبار جنبا إلى جنب مع العمر والجنس والأمراض المصاحبة وتاريخ العائلة والعرق.



اكتشف العلماء المشاركون في الدراسة، التي نشرت في الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن الشبكة الاجتماعية الأفضل مرتبطة بفجوة عمرية كبيرة في جميع الفئات العمرية والأجناس.

ولتحسين العمر البيولوجي ينصح بما يلي:

الإقلاع عن التدخين

تقليل مستويات التوتر

قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق

الحصول على قسط كاف من النوم

اتباع نظام غذائي صحي





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