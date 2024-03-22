نخبة خيول العالم تكثف تحضيراتها على مضمار ميدان استعدادا لكأس دبي العالمي

مع اقتراب انطلاق أمسية كأس دبي العالمي 2024، يوم السبت الموافق 30 مارس الجاري، كثفت الخيول المشاركة من تدريباتها، استعدادا للحدث الأضخم الذي يبلغ إجمالي جوائزه 30.5 مليون دولار.

ويشارك 33 خيلاً مهجناً فائزاً بسباقات الفئة الأولى حول العالم ضمن قائمة الخيول المشاركة في الأمسية من 13 دولة.

وكانت كتيبة الخيول اليابانية، التي تضم 24 خيلاً، بقيادة أوشبا تيسورو حامل لقب كأس دبي العالمي النسخة الماضية، أول من انطلق على أرضية مضمار ميدان استعداداً لخوض المنافسات المرتقبة.

وسجل الجواد السعودي "سنيور بوسكادور"، بطل كأس السعودية، حضوره في جلسة التدريبات الصباحية على المسار الرملي بمضمار "ميدان" وانضم إليه حامل لقب داربي الإمارات ديرما سوتوجاكي الذي يطمح لإحراز لقب كأس دبي العالمي (الفئة الأولى) هذه المرة، قادماً من العاصمة السعودية الرياض حيث حل في المركز الخامس في كأس السعودية الشهر الماضي.

وظهر أيضا "سبريت دانسر" ممثل الخيول الأوروبية على السباقات العشبية، والذي تعود ملكيته إلى المدرب الإنجليزي السابق سير أليس فيرجسون وجيد ميسون، الفائز بلقب "نيوم تيرف كب" في كأس السعودية، والذي سيخوض سباق "لونجين دبي شيماء كلاسيك" الفئة الأولى رفقة أبطال اليابان ليبرتي آيلاند، بطلة التاج الثلاثي الياباني للمهرات، و"جاستن بالاس" بطل تينو شو للمرة الأولى خارج اليابان، والعائد بقوة "شهريار" لأمسية كأس دبي العالمي للعام الثالث على التوالي بعد فوزه بنسخة 2022 من شيماء كلاسيك.

ومن المنتظر أن تصل إلى دبي يوم الأحد المقبل مجموعة من الخيول الأوروبية يتقدمهم، "أوجست رودان" قادماً من إيرلندا ضمن مجموعة قوية من خيول بالي دويل للمدرب إيدان أوبراين، كما تشارك خيول قوية من اسطبلات جون ونجله ثادي غوسدن بما فيها المنافسة إميلي أبجون التي تستهدف لقب لونجين شيماء كلاسيك.

بينما يطمح الجواد الإماراتي "لورد نورث" في دخول التاريخ بعد فوزه في 3 نسخ متتالية في سباق "دبي تيرف" ضمن كأس دبي العالمي سعياً لإحراز اللقب للعام الرابع على التوالي.

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