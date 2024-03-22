بلدية عجمان تؤكد جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان عن جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع أن تتأثر به الدولة في الفترة من 22 حتى 26 مارس الحالي.

وقالت الدائرة إنها شكلت 16 فريق عمل سيتم توزيعهم على كافة مناطق الإمارة، ووفرت 4 مضخات متنقلة و70 مضخة ثابتة للتعامل الفوري في حالة سقوط الأمطار.

وأوضحت الدائرة أن فرق العمل والطوارئ والفرق الميدانية أعدت خطة استباقية للتعامل الفوري مع الحالات المتوقعة في حالة حدوث المنخفض، حيث يجري الآن المتابعة الآنية لحالة الطقس، لرفع درجة الاستعداد القصوى.

وأكدت أنها تتبنى نظاماً ذكياً في التعامل مع الحالات الواردة، حيث تستقبل عبر 10 قنوات معتمدة البلاغات والشكاوى، وتستقبل عبر الرقم الساخن 80070 الإبلاغ عن الحالات الطارئة.

وبينت الدائرة أنها ستعمل على توجيه جميع المكاتب الاستشارية العاملة في إمارة عجمان، للعمل بالتعميم الصادر عنها بشأن سوء الأحوال الجوية في الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة الجميع.





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