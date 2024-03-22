مدرب اليمن: استحقينا ركلة جزاء أمام الإمارات

انتقد نورالدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، قرارات العراقي مهند قاسم، حكم المواجهة التي خاضها ضد منتخبنا الإماراتي.

وكان الأبيض قد حقق انتصارا صعبا بنتيجة 2-1 على نسور سبأ ضمن ثالث جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وهيمن منتخبنا الإماراتي على صدارة المجموعة الثامنة بـ9 نقاطٍ في رصيده، بينما تجمّد اليمن في المركز الثالث بـ3 نقاطٍ في جعبته.

ونوّه ولد علي، "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها نسور سبأ، وعدم خوضنا لأي مبارياتٍ وديةٍ، وكذلك حساسية اللقاء، إلا أننا قدمنا مباراةً جيدةً، وأداء متوازنا أمام الأبيض المتمرس".

وأكد المدرب الجزائري، "لولا الأخطاء التحكيمية، لكنا قد حققنا النتيجة الإيجابية .. كنا نستحق التعادل على أقل تقديرٍ امام الإمارات".

وشرح ولد علي، "احتجنا إلى 20 دقيقة لدخول أجواء المباراة، ثم بدأنا بتقديم أداء متوازن بين الدفاع والهجوم، حتى جاءت ركلة الجزاء للمنتخب الإماراتي، والتي يرى النقاد والمتابعون بأنه مشكوكٌ في صحتها".

وواصل متحدثا عن مجريات الشوط الثاني في "استاد آل نهيان" في أبوظبي، "وثمة تساؤلٌ عن استحقاق عبدالواسع المطري لضربة جزاءٍ لم يحتسبها الحكم".

وأثنى ولد علي على تطوّر لاعبيه، مقرا، "ربما كان خوفهم واضحا من التسبب في دخول الأهداف، ولكنهم نجحوا في مهامهم الدفاعية، ثم خرجوا من مرحلة الخوف والارتباك، وقدموا فترات جيدة في الشوط الأول".

وتعهّد المدرب السابق للمنتخب الفلسطيني بعلاج الأخطاء والسلبيات قبل تجدد لقائه بالأبيض.

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