تراجع أسعار الذهب في ظل ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار لكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع في خمسة أسابيع بعدما تلقت دعما من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وبحلول الساعة 03.19 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2172.72 دولارا للأوقية (الأونصة) لكنه ارتفع 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2174.30 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه ويتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ييب جون رونغ الخبير الاستراتيجي لدى آي.جي إن "التخفيضات القادمة في أسعار الفائدة تدعم بشكل عام أسعار الذهب... وفي الوقت الراهن، يبدو أن الذهب في وضع يتم تسعيره فيه بصورة أعلى بكثير من قيمته العادلة ما قد يؤدي لبعض الهبوط على المدى القريب بعد موجة الارتفاع خلال الفترة الماضية".

وارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أشار صناع السياسة في المركزي الأمريكي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، عندما تنخفض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولارا للأوقية وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 902.15 دولار وهوى البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 988.67 دولارا. وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.





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