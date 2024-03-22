دياز يخوض رحلة البحث عن النجاح مع المغرب لإثبات خطأ إسبانيا

في ظل توهج إبراهيم دياز مع ريال مدريد مؤخرا وحصوله على جائزة أفضل لاعب في النادي الإسباني لشهر فبراير الماضي، كان من المتوقع انضمامه إلى تشكيلة منتخب إسبانيا التي تستعد لخوض بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 لكنه وفي خطوة مفاجئة، فضل تمثيل بلده الأصلي المغرب حيث يتطلع ليثبت أنه الرهان الناجح.

وانضم جناح ريال مدريد، الذي سجل تسعة أهداف في 33 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم، إلى تشكيلة المدرب وليد الركراكي التي ستواجه أنجولا وموريتانيا وديا الشهر الحالي.

واستفاد دياز بذلك من قرار الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) الذي يسمح للاعب مزدوج الجنسية بتغيير الولاء الرياضي إذا خاض أقل من ثلاث مباريات مع منتخب ما وهو دون 21 عاما أو لم يشارك في مسابقة رسمية.

وأبلغ مصدر من الاتحاد المغربي رويترز "مسؤولون على مستوى رفيع بالإضافة للمقربين من الملك محمد السادس لعبوا دورا في قرار دياز".

وقال دياز بمجرد انضمامه لتشكيلة المغرب "أود التقدم بالشكر لجلالة الملك للدعم الذي قدمه لي".

ودياز (24 عاما) وُلد في ملقة لأب تنحدر أصوله من المغرب، لكنه مثّل إسبانيا في مختلف المراحل السنية وقادته الصدفة للعب مع المنتخب الأول عام 2021 قبل أسابيع من انطلاقة بطولة أوروبا التي تأجلت إقامتها لعام واحد بسبب جائحة كورونا.

وكان دياز ضمن منتخب الشباب بقيادة لويس دي لا فوينتي، المدرب الحالي لإسبانيا، الذي اضطر لمواجهة ليتوانيا بدلا من المنتخب الأول بعد تعرض عدد من لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا.

وشارك دياز، الذي كان معارا إلى ميلان وقتها، منذ البداية وسجل هدفا في الفوز 4-صفر لكنه لم ينضم للتشكيلة النهائية التي اختارها لويس إنريكي لبطولة أوروبا.

وحتى مع مساعدة فريقه على الفوز بالدوري الإيطالي موسم 2021-2022، لم يعد دياز لتمثيل إسبانيا.

ورغم استعادة ريال مدريد لخدماته مطلع الموسم الحالي ظل بعيدا عن تشكيلة إسبانيا رغم وجود دي لا فوينتي الذي أشرف على تدريبه مع منتخب الشباب في الفترة من 2016 وحتى 2018.

وظهرت مساعي المغرب لإقناعه باللعب له بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يبلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022.

وقال الركراكي إن بلاده مهتمة بدياز. كما حضر المدرب مباراة من مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو من أجل توطيد علاقته مع مهاجم ريال مدريد.

رهان ناجح

بدت عودة دياز للعب في إسبانيا فرصة لعودته للمنتخب لكن دي لا فوينتي فضل الاعتماد على لاعب آخر لديه أصول مغربية أيضا هو الأمين جمال جناح برشلونة، الذي أصبح ركيزة أساسية في هجوم فريق المدرب تشابي هرنانديز.

وأصبح جمال أصغر من يمثل إسبانيا في سن 16 عاما و57 يوما بعدما سجل في فوز ساحق 7-صفر على جورجيا في تصفيات بطولة أوروبا في سبتمبر.

وبعدما شارك جمال مع إسبانيا، انتشرت تقارير صحفية أن الاتحاد المغربي للعبة سيحاول رد الضربة وإقناع دياز باللعب للمنتخب الملقب بأسود الأطلس.

وبعدها تحول مستوى دياز مع ريال مدريد ومع إصابة جود بلينغهام تحول للاعب رئيسي وتوج جهوده بتسجيل هدف الفوز على رازن بال شبورت لايبزيغ في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ليواصل نجاحه بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب في ديسمبر.

وازدادت التقارير الصحفية الإسبانية بأن دياز المتألق سيكون ضمن تشكيلة دي لا فوينتي في أقرب توقف دولي، لكن محاولات المغرب لم تتوقف ورد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي قائلا "هل يوجد في تاريخ إسبانيا لاعب اسمه إبراهيم؟".

ورغم أن تمثيل دياز للمغرب يبدو وكأنه ضربة لإسبانيا بعد إقناع جمال باللعب لها، قال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن "الأمر ليس له علاقة بذلك".

وأضاف المصدر لرويترز "الاتحاد المغربي كان يعمل على ملفين جمال ودياز في نفس الفترة".

لكن المصدر كشف عن محاولات ريال مدريد وتدخله لإقناع دياز بعدم اللعب للمغرب "بسبب إقامة كأس الأمم الأفريقية في يناير وفبراير".

وتابع المصدر "تم عرض مشروع المغرب على دياز. حيث ينتظر المنتخب استضافة كأس الأمم العام المقبل قبل تنظيم كأس العالم 2030 وهو ما أقنعه للغاية".

ويبدو أن دياز قد وافق على اللعب للمغرب لإثبات خطأ قرار إسبانيا بتفضيل جمال عليه وإبداء امتنانه لجماهير البلد الذي فتح له ذراعيه.

وكان القرار بمثابة صدمة لإسبانيا، حيث قال دي لا فوينتي إنه ضم دياز لقائمة مبدئية للتشكيلة قبل تلقي الاتحاد الإسباني خطابا يفيد بتغيير لاعب ريال مدريد لولائه الرياضي.

وكشف دياز عن تطلعاته وقال "سأقوم بشكر كل الجماهير المغربية على ما قدمته لي من دعم من خلال ما سأقدمه داخل الملعب".





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