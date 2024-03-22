أمريكا تحث أوكرانيا على وقف الضربات على البنية التحتية الروسية للطاقة

أمريكا تحث أوكرانيا على وقف الضربات على البنية التحتية الروسية للطاقة
التاريخ
3/22/2024 2:16:58 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نقلت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة حثت أوكرانيا على وقف الضربات على البنية التحتية الروسية للطاقة.
وأضافت أنها حذرت من أن الضربات التي تتم بطائرات مسيرة قد تثير ردود فعل انتقامية وترفع أسعار النفط عالميا.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN22032024000110011019ID1108008964
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.