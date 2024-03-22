أمريكا تحث أوكرانيا على وقف الضربات على البنية التحتية الروسية للطاقة

نقلت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة حثت أوكرانيا على وقف الضربات على البنية التحتية الروسية للطاقة.

وأضافت أنها حذرت من أن الضربات التي تتم بطائرات مسيرة قد تثير ردود فعل انتقامية وترفع أسعار النفط عالميا.





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