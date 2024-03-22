هيئة الهلال الأحمر تدشن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في بوركينا فاسو

دشنت“هيئة الهلال الأحمر الإماراتي” مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في بوركينا فاسو للعام 2024 والذي تنفذه“منظمة الرأفة الإنسانية "، وذلك بدعم من المحسنين في دولة الإمارات، واستفاد منه حتى الآن 1250 شخصا ينتمون إلى 250 أسرة.

يأتي المشروع تزامنا مع شهر رمضان المبارك، للتخفيف على الأسر غير القادرة في بوركينا فاسو، في إطار مسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات حول العالم بتوجيهات القيادة الرشيدة، وضمن حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ المشاريع الإنسانية في الدول الشقيقة والصديقة.





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