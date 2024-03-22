Friday, 22 March 2024 09:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة الهلال الأحمر تدشن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في بوركينا فاسو

3/22/2024 2:16:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دشنت“هيئة الهلال الأحمر الإماراتي” مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في بوركينا فاسو للعام 2024 والذي تنفذه“منظمة الرأفة الإنسانية "، وذلك بدعم من المحسنين في دولة الإمارات، واستفاد منه حتى الآن 1250 شخصا ينتمون إلى 250 أسرة.

يأتي المشروع تزامنا مع شهر رمضان المبارك، للتخفيف على الأسر غير القادرة في بوركينا فاسو، في إطار مسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات حول العالم بتوجيهات القيادة الرشيدة، وضمن حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ المشاريع الإنسانية في الدول الشقيقة والصديقة.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN22032024000110011019ID1108008963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث