زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب قبالة جزيرة جاوة بإندونيسيا

ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا بقوة 6.1 درجات وقع قبالة ساحل جزيرة جاوة اليوم الجمعة على عمق عشرة كيلومترات.

وقالت الوكالة إنه من المستبعد حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) من جراء الزلزال.





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