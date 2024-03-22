زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب قبالة جزيرة جاوة بإندونيسيا

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب قبالة جزيرة جاوة بإندونيسيا
التاريخ
3/22/2024 2:16:58 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا بقوة 6.1 درجات وقع قبالة ساحل جزيرة جاوة اليوم الجمعة على عمق عشرة كيلومترات.
وقالت الوكالة إنه من المستبعد حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) من جراء الزلزال.
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