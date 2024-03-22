سباق مع الوقت لتمرير الميزانية الفدرالية الأمريكية

بعد بدء العد التنازلي، يسابق أعضاء الكونغرس الأمريكي الوقت وسيحاولون بكل الوسائل تمرير الميزانية الفدرالية قبل نهاية الأسبوع وبالتالي تجنب خطر الإغلاق الحكومي.

وكشف مفاوضو البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ في الساعات الأولى الخميس عن مشروع يتعلق بحزمة قيمتها 1,2 تريليون دولار، يفترض أن يمول الإدارة الأمريكية حتى نهاية سبتمبر. ويجب الآن أن ينال هذا المشروع موافقة مجلسَي الكونغرس الأمريكي بحلول مساء الجمعة.

وتتعثر الولايات المتحدة منذ أشهر عدة في التبني النهائي للميزانية، بسبب مشاحنات حزبية، بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين، المؤيدين لعقيدة صارمة جدا في الميزانية.

ولم يتمكن الكونغرس حتى الآن إلا من تمرير سلسلة من المشاريع المصغرة لتمديد الميزانية الفدرالية لبضعة أيام او بضعة أشهر على الأكثر.

وبمجرد أن توشك إحدى هذه الميزانيات المصغرة على الانتهاء، كما هو مقرر بالنسبة لإحداها يوم الجمعة، يلوح الخطر بأن تتوقف الإدارة الفدرالية جزئيا.

وإذا ما تم إقراره فإن مشروع القانون الذي قُدّم الخميس سيمدد الميزانية الأمريكية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.

ويقع نص الميزانية هذا في أكثر من ألف صفحة ويحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بأن لها صلات مع حركة حماس.

ويدور جدل بشأن الأونروا منذ أن اتهمت إسرائيل في نهاية يناير 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم حوالي 13 ألف موظف في غزة بالضلوع في هجوم حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.





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