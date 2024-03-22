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رئيس الدولة: الإمارات داعم أساسي لمواجهة تحدي ندرة المياه

3/22/2024 2:16:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات بالتعاون مع شركائها داعم أساسي لمواجهة تحدي ندرة المياه وإيجاد حلول مستدامة تضمن توفر المياه العذبة للجميع وخاصة الفئات الأكثر تضرراً.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "في اليوم العالمي للمياه، نؤكد التزامنا بمواصلة السعي في التصدي لتحديات ندرة المياه. ستظل الإمارات بالتعاون مع شركائها داعماً أساسياً لمواجهة هذا التحدي وإيجاد حلول مستدامة تضمن توفر المياه العذبة للجميع وخاصة الفئات الأكثر تضرراً. التعاون الدولي في مجال المياه هو تعاون من أجل التنمية والسلام والمستقبل الأفضل للأجيال المقبلة".


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